Вучич відвідав Москву, незважаючи на застереження ЄС: що він сказав на Красній площі

Президент Сербії Олександр Вучич / © Getty Images

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Президент Сербії Олександр Вучич все ж долетів до Москви і записав відео на Красній площі.

У своїй промові, яку оприлюднили «Новини.Live», Вучич заявив, що Сербія самостійно ухвалює свої рішення, натякнувши на керівництво ЄС, яке раніше застерегло сербського лідера від такого візиту.

«Ну, ось тут на Красній площі перед храмом Василя блаженного я вже понад чотири роки не був у Москві. Сьогодні я їхав, здається довше, як сказав мій друг Мілан Кнежевич, ніж колись Черчилль, Рузвельт і Сталін до Ялти, але такі часи у світі. Я пишаюся тим, що Сербія самостійно і незалежно приймає своє рішення, пишаючись антифашистською боротьбою сербського народу. Ми ніколи не повинні забувати і не допускати перегляду цієї історії. Також у нас тут багато інтересів, багато справ для громадян Сербії», — сказав він.

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Вучич наголосив, що насамперед робить це для Сербії.

«Якби я не приїхав, сказали б, що я зрадив Сербію, а коли приїхав, скажуть, що ми покинули європейський шлях. Нічого з цього неправда. Але тим людям, які завжди виявляли любов, вірні своїй батьківщині та поважають мою роботу, хочу сказати, велике дякую», — зазначив він.

Президент Сербії додав, що у Москві, як і в будь якому іншому місті світу, він боротиметься за Сербію.

Зазначимо, що словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії будуть єдиними гостями з Європи на святкуваннях у Москві.

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Нагадаємо, Путін 9 травня планує у Москві провести парад до Дня перемоги у Другій світовій війні. На захід він запросив низку світових лідерів, проте погодилися відвідати Росію одиниці.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним делегаціям, оскільки «ми не знаємо, що Росія робитиме в ці дати». Йдеться про якісь підпали чи вибухи, додав президент, у яких Москва звинуватить Україну. Зеленський не рекомендує світовим лідерам відвідувати цей парад.