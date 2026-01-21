Вучич заявив, що світ увійшов у епоху без правил: «Цей рік буде гіршим, ніж минулий»

Вучич / © Associated Press

Президент Сербії Александар Вучич виступив із різкою оцінкою глобальної безпекової ситуації, заявивши, що світ дедалі більше нагадує «простір без правил і регуляцій».

За його словами, нині міжнародні відносини будуються за принципом сили, де «велика риба їсть меншу», і це вже навіть не намагаються приховувати.

Вучич також зазначив, що країни опинилися перед вибором: або приєднуватися до «нових імперій», або намагатися зберегти суверенітет і незалежність.

Окремо президент Сербії наголосив, що нині у світі «ніколи не було так мало миру», як тепер. Він назвав минулий рік найгіршим із часів Другої світової війни з огляду на масштаби воєн, а також спрогнозував подальше погіршення ситуації: «Цей рік буде гіршим, наступний — ще гіршим».

За його словами, дедалі менше держав орієнтуються на багатосторонні формати співпраці, натомість пріоритетом стає виключно національний інтерес.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що Євросоюз може укласти із Сербією довгостроковий контракт на закупівлю боєприпасів, які потім можуть передати Україні для захисту від російської агресії.

