“Вугільна справа” Порошенка: гроші до ОРДЛО возили готівкою бійці “Альфи” — Арахамія

Голова фракції “Слуги народу” в парламенті вважає, що експрезиденту потрібно заборонити відвідувати Верховну Раду, якщо звинувачення у його причетності до цієї схеми буде доведено.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів про причетність до так званої “вугільній справі”, за якою оголошено підозру колишньому президенту України та чинному нардепові Петру Порошенку, бійців спецпідрозділу “Альфа”. Їх, буцімто, використовували як кур’єрів для поїздок в ОРДЛО і розрахунку готівкою за поставлене з непідконтрольних територій вугілля.

Як повідомляє Telegram-канал журналіста Андрія Павловського, про це Арахамія повідомив на брифінгу.

"Багато бійців спецпідрозділу "Альфа", які займалися перевезенням грошей [за вугілля з ОРДЛО], дають свідчення та кажуть, хто їм давав команди, а потім керівники "Альфи" дають свідчення", - сказав, зокрема, він.

За його словами, гроші спочатку проходили через українські банки і видавалися бійцям "Альфи" готівкою. Ці кошти вони передавали бойовикам, які були оформлені як працівники шахт.

Під час спілкування із журналістами Арахамія заявив, що колишньому президентові потрібно заборонити заходити до Верховної Ради, якщо інформація про його причетність до схеми купівлі вугілля на окупованих територіях підтвердиться.

Нагадаємо, у понеділок, 20 грудня, п’ятий президент України та чинний народний депутат від партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні щодо так званої “вугільної справи”. Йому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

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