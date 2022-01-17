"Вугільна справа", у якій фігурує Порошенко: у ДБР розкрили подробиці

За версією слідства, РФ спеціально створила в ОРДЛО штучний дефіцит вугілля.

Слідчі Державного Бюро розслідувань оприлюднили деталі так званої "вугільної справи", в якій фігурують представники вищого керівництва держави, зокрема чинний народний депутат та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Їх звучила під час брифінгу 17 січня повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона зазначила, у жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва Росії залучити до постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) народного депутата від "ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

"У свою чергу Медведчук, маючи політичні амбіції, погодився на пропозицію РФ. Усвідомлюючи, що самостійно, без кадрового впливу він не зможе досягти свого умислу, Медедчук досягнув певних домовленостей з Петром Порошенком, який як президент України, мав необхідні можливості впливу на вертикаль законодавчої і виконавчої влади", - зазначила Сапьян.

Вона повідомила, що у цей час, в серпні 2014 року, під час наради тодішнього міністра енергетики Юрія Продана вирішили укласти контракт на імпорт 1 млн т вугілля з ПАР. Згодом "Центренерго" уклало контракт з компанією, яка зобов’язалася поставити вугілля до східних регіонів України. У листопаді 2014 року міністр енергетики Продан підписав наказ, яким припинив виробничу та господарську діяльність усіх держпідприємств, що належали до сфер управління Міненерговугілля і які знаходилися в ОРДЛО.

"В цей час Медведчук і вище керівництво Російської Федерації розробили план створення штучного дефіциту вугілля. Медведчук взяв на себе функцію комунікатора з РФ, а Петро Порошенко залишив за собою управлінські, кадрові питання та адміністративний вплив. Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяру, який мав зв’язки з представниками ОРДЛО", - зазначили в ДБР.

Речниця відомства розповіла, що РФ спеціально створила штучний дефіцит для підприємств, які перебували на території ОРДЛ. Водночас керівники такз ваних "ДНР" та "ЛНР" визначили по одному вугільнодобувному підприємству, які були як постачальники вугілля для енергогенеруючих підприємства України. Коли вони отримали аванс, тоді почали його відвантаження.

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