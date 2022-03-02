Вулицю в столиці Канади, де розташоване посольство Росії, пропонують перейменувати на честь Зеленського

Вулицю в столиці Канади, де розташоване посольство Росії, пропонують перейменувати на честь Зеленського

“Маю просту пропозицію", - запропонував депутат канадського парламенту.

Вулицю, на якій в столиці Канади Оттаві розташоване посольство РФ, пропонують перейменувати на честь президента України Володимира Зеленського.

Here's a simple proposition.

The Russian Embassy in Canada is at 285 Charlotte Street in Ottawa.

Why don't we rename it Zelensky Blvd?

Because from this moment on Volodymyr Zelensky has redefined Russia's relationship with the world.@cmckenney @JimWatsonOttawa @dianedeans pic.twitter.com/Dyr5fQhOzk — Charlie Angus (@CharlieAngusNDP) March 2, 2022

Про це розповів депутат канадського парламенту від Нової демократичної партії Чарлі Ангус, - пише Укрінформ.

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“Маю просту пропозицію. Посольство РФ у Канаді знаходиться в Оттаві за адресою вулиця Шарлоти 285. Чому б нам не перейменувати її на бульвар Зеленського?”, - запропонував він на своїй сторінці у сервісі мікроблогів Twitter.

За його словами, це слід зробити, адже Володимир Зеленський змінив відносини Росії зі світом.