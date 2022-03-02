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Вулицю в столиці Канади, де розташоване посольство Росії, пропонують перейменувати на честь Зеленського

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Вулицю в столиці Канади, де розташоване посольство Росії, пропонують перейменувати на честь Зеленського

Сайт президента України

“Маю просту пропозицію", - запропонував депутат канадського парламенту.

Вулицю, на якій в столиці Канади Оттаві розташоване посольство РФ, пропонують перейменувати на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів депутат канадського парламенту від Нової демократичної партії Чарлі Ангус, - пише Укрінформ. 

“Маю просту пропозицію. Посольство РФ у Канаді знаходиться в Оттаві за адресою вулиця Шарлоти 285. Чому б нам не перейменувати її на бульвар Зеленського?”, - запропонував він на своїй сторінці у сервісі мікроблогів Twitter. 

За його словами, це слід зробити, адже Володимир Зеленський змінив відносини Росії зі світом. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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