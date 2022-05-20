"Вважатимуться причетними до злочинів": Україна в ООН порадила країнам не купувати краденого РФ зерна

"Вважатимуться причетними до злочинів": Україна в ООН порадила країнам не купувати краденого РФ зерна

Партії зерна, які експортує Росія, можуть містити крадене українське зерно.

Держави, які будуть купувати в РФ викрадене в України зерно, вважатимуться причетними до злочину.

Про це заявив у Раді Безпеки ООН радник постпреда України при ООН Сергій Дворник, - пише Укрінформ.

Росія, розв’язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці, оскільки близько 400 млн осіб у світі, переважно на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії, залежать від постачання зерна та олії з України. Експорт майже зупинився через блокування Росією портів на Чорному морі.

Російські окупанти вже вкрали щонайменше 400-500 тис. тонн зерна. Також майже всі кораблі із зерном, що виходять із Севастополя, завантажені краденою українською продукцією.

«Україна вже попередила країни-споживачі, що партії зерна, які експортує Росія, можуть містити крадене українське зерно. Будь-яка країна, яка свідомо купує це зерно, вважатиметься причетною до злочину», - сказав він.

Не повинно бути жодних сумнівів у тому, хто відповідає за можливий голод мільйонів людей в Азії, Африці та інших частинах світу й на окупованих територіях України.

Україна, за його словами, також рішуче відкидає будь-які маніпулятивні заяви про те, що санкції проти Росії нібито унеможливлять ефективне розв’язання проблеми експорту сільськогосподарської продукції. Міжнародна спільнота вже зробила відповідні висновки, резюмував він.

Зазначимо, цього літа на карту буде поставлено долю трьох урожаїв: торішнього, який Україна не в змозі повністю експортувати, цьогорічного, бо зберуть лише половину врожаю, та майбутнього, оскільки фермери не сіятимуть озиму пшеницю у звичних обсягах.

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