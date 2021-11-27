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Вважає своє усунення з посади президента незаконним: Янукович подав до суду на Раду

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Вважає своє усунення з посади президента незаконним: Янукович подав до суду на Раду

УНІАН

Він звинуватив нардепів у "державному перевороті".

Експрезидент-втікач Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому просить визнати недійсною ухвалу Верховної Ради про усунення її з посади президента України.

Про це у суботу, 27 листопада, заявив його адвокат Юрій Кірасір.

"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оскаржити законність прийняття парламентом ухвали про його нібито самоусунення з посади глави держави", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, Янукович вважає рішення парламенту неконституційним і звинуватив нардепів у "державному перевороті".

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