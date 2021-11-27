Вважає своє усунення з посади президента незаконним: Янукович подав до суду на Раду

Вважає своє усунення з посади президента незаконним: Янукович подав до суду на Раду

Він звинуватив нардепів у "державному перевороті".

Експрезидент-втікач Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому просить визнати недійсною ухвалу Верховної Ради про усунення її з посади президента України.

Про це у суботу, 27 листопада, заявив його адвокат Юрій Кірасір.

"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оскаржити законність прийняття парламентом ухвали про його нібито самоусунення з посади глави держави", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, Янукович вважає рішення парламенту неконституційним і звинуватив нардепів у "державному перевороті".

Нагадаємо:

Офіс генерального прокурора назвав імена колишніх високопосадовців у справі Майдану. Вони підозрюються в придушенні акцій протесту в період від 18 до 20 лютого 2014 року . Їхні дії спричинили смерті серед учасників акції.

Вони підозрюються в придушенні акцій протесту в період від 18 до 20 лютого 2014 року Їхні дії спричинили смерті серед учасників акції. Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні.

ДБР завершило 8-річне розслідування злочинів проти Майдану, скоєних Віктором Януковичем

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