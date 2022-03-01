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Вважаємо напад Росії неприйнятним і цінуємо боротьбу українського народу - Ердоган

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Вважаємо напад Росії неприйнятним і цінуємо боротьбу українського народу - Ердоган

Associated Press

Він закликав Україну та Росію до вирішення конфлікту мирним шляхом.

Туреччина використала повноваження відповідно до конвенції Монтре, щоб запобігти ескалації кризи, що виникла внаслідок агресії Росії проти України.

Про це заяви президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, - пише Укрінформ. 

"Ми вирішили використати повноваження, надані нашій країні відповідно до конвенції Монтре, щоб запобігти ескалації кризи. Ми виступаємо за повагу до суверенітету, політичної та територіальної цілісності України. Ми вважаємо напад Росії неприйнятним і цінуємо боротьбу українського народу", - сказав Ердоган.

Водночас закликав Україну та Росію до вирішення конфлікту мирним шляхом та нагадав, що Туреччина готова виступити посередником в цьому процесі.

"Туреччина виконала свої обов’язки в рамках інституцій та альянсів, частиною яких вона є, зокрема ООН, НАТО та ЄС, і продовжуватиме це робити в майбутньому. Звісно, ми не підемо на компроміс зі своїми національними інтересами. Ми не будемо нехтувати регіональним і глобальним балансом. Тому говоримо, що не відмовимося ні від України, ні від Росії", - сказав Ердоган.

За його словами, 5 тисяч громадян Туреччини вже покинули Україну, частина з них повернулися автобусами додому, решта очікує на повернення в Румунії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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