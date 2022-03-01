Вважаємо напад Росії неприйнятним і цінуємо боротьбу українського народу - Ердоган

Він закликав Україну та Росію до вирішення конфлікту мирним шляхом.

Туреччина використала повноваження відповідно до конвенції Монтре, щоб запобігти ескалації кризи, що виникла внаслідок агресії Росії проти України.

Про це заяви президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, - пише Укрінформ.

"Ми вирішили використати повноваження, надані нашій країні відповідно до конвенції Монтре, щоб запобігти ескалації кризи. Ми виступаємо за повагу до суверенітету, політичної та територіальної цілісності України. Ми вважаємо напад Росії неприйнятним і цінуємо боротьбу українського народу", - сказав Ердоган.

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Водночас закликав Україну та Росію до вирішення конфлікту мирним шляхом та нагадав, що Туреччина готова виступити посередником в цьому процесі.

"Туреччина виконала свої обов’язки в рамках інституцій та альянсів, частиною яких вона є, зокрема ООН, НАТО та ЄС, і продовжуватиме це робити в майбутньому. Звісно, ми не підемо на компроміс зі своїми національними інтересами. Ми не будемо нехтувати регіональним і глобальним балансом. Тому говоримо, що не відмовимося ні від України, ні від Росії", - сказав Ердоган.

За його словами, 5 тисяч громадян Туреччини вже покинули Україну, частина з них повернулися автобусами додому, решта очікує на повернення в Румунії.