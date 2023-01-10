"Вважаємо недоцільним": влада Вірменії відмовилася проводити військові навчання ОДКБ у 2023 році

За словами очільника уряду Вірменії, проведення навчань ОДКБ на території країни на сьогоднішній день є "недоцільним".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовилася приймати у себе в країні навчання Організації Договору про колективну безпеку, заплановане на 2023 рік.

Про це очільник вірменського уряду повідомив 10 січня на персконференції.

"Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що у нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не пройдуть", - заявив Пашинян.

Варто зазначити, що цьогорічні навчань ОДКБ "Нерушимое братство-2023" мали пройти саме в Вірменії. Про їхне проведення 1 січня оголосило Міноборони РФ. Однак, Єреван вирішив відмовитися від навчань. Причиною такого рішення став провал "миротворчої місії" РФ у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Лачинський коридор, який сполучає Вірменію та її сателіта Нагорний Карабах, наразі заблокований азербайджанцями. Росіяни обіцяли, що триматимуть його під контролем для Вірменії. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним звинуватив у бездіяльності російських "миротворців" у Нагорному Карабасі.

Що таке ОДКБ

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) – військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається показати ОДКБ як альтернативу НАТО.

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