Введення російських військ на Донбас Боррель назвав відвертою агресією проти України

Введення російських військ на Донбас Боррель назвав відвертою агресією проти України

Дії президента РФ є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив укази президента Росії Володимира Путіна скерувати до так званих "ЛНР" і "ДНР" "миротворчі місії".

Про це євродипломат написав у Мережі у вівторок, 22 лютого.

"Укази президента Путіна про скерування так званої "миротворчої місії" до так званих "Донецької" та "Луганської народних республік" – це чергова відверта агресія проти України, порушення її територіальної цілісності та суверенітету", ­– йдеться у повідомленні Борреля.

The decrees by President Putin ordering a so-called peacekeeping mission into the so-called Donetsk & Luhansk people’s republics is another outright aggression against Ukraine, a violation of its territorial integrity and sovereignty



The @UN Security Council should convene ASAP — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Зауважимо, що трішки раніше Боррель спільно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем заявили, що визнання Росією ОРДЛО – це порушення норм міжнародного права.

Нагадаємо, 21 лютого ввечері Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що держава офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Водночас Путін доручив ввести війська в ОРДЛО.

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