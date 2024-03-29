Введення військ країни НАТО до України: ЗМІ розповіли, як це вплине на Альянс

Депутатка нижньої палати парламенту Німеччини Беатрікс фон Шторх звернулася до дослідницької служби Бундестагу з проханням пояснити, як введення військ однієї з країн НАТО до України впливатиме на пʼяту статтю, в якій йдеться про колективний захист.

Про це повідомляє dpa.

У відповіді, яка ще офіційно не опублікована, вказується, що "якщо держава-член НАТО діє в односторонньому порядку – тобто не в рамках заздалегідь ухваленої операції НАТО і поза структурами військового командування НАТО, ні НАТО загалом, ні інші держави-партнери НАТО не стають сторонами конфлікту".

Також у документі зазначено, що введення військ Франції до України може ґрунтуватися на колективному праві на самооборону, яке прописано в ст. 51 Статуту ООН, а отже, "буде допустимим відповідно до міжнародного права".

Також у відповіді вказується, що якщо реакція РФ проти французьких цілей являла б собою "збройний напад", то це причина для початку "справи Альянсу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Естонії висловився про війська НАТО в Україні та зброю для ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що заяви Макрона щодо відправлення військ до України розлютили чиновників США.

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