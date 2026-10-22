«Ви дурна людина»: Трамп вибухнув образами через запитання про санкції проти РФ

Трамп накинувся на журналістів через питання про Україну / © Associated Press

Реклама

Президент США Трамп повторив, що не має наміру посилювати санкції США проти РФ, оскільки Москва та Вашингтон «ведуть дуже делікатні переговори» і близькі до угоди щодо війни в Україні. Він розлютився і вилаяв журналіста, який задав йому це питання.

Під час спілкування з пресою журналіст запитав Трампа, чому скасування санкцій проти Росії в обмін на звільнення заручника не можна вважати поступкою Москві.

Реклама

«Ви дурна людина? На кого ви працюєте?» — відповів американський президент.

Реклама

Коли кореспондент уточнив, що представляє телеканал ABC News, Трамп продовжив ображати його, назвавши «дурнем».

Окремо американський президент прокоментував перспективи переговорів про завершення війни Росії проти України.

За словами Трампа, сторони, «можливо, вперше за тривалий час наблизилися до укладення угоди».

«Коли ви близькі до угоди і перебуваєте на дуже делікатному етапі переговорів, ви не запроваджуєте санкції», — сказав президент США.

Реклама

Крім того, Трамп назвав журналіста CNN людиною з низьким IQ.

«Ви не розумієте, про що говорите. Ви дурний. У вас низький рівень інтелекту, до того ж ви працюєте на CNN», — заявив він.

Також Трамп вкотре прокоментував, хто наказав обмежити швидкість Starlink в Україні.

«Я не знаю, хто це зробив, але я в цьому не брав участі», — сказав президент США. Також він запевнив, що не знає, чи це наказав зробити Ілон Маск.

Реклама

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово вступав у словесні перепалки з журналістами, які ставили йому незручні запитання.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, Віткофф і Кушнер дорікнули Зеленському його публічними відповідями на критику Трампа та дали зрозуміти, що американський президент був розлючений його висловлюваннями.

Новини партнерів