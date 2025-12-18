"Ви не будете в НАТО": Зеленський розкрив розмову з Байденом до 24 лютого 2022-го

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії отримав від тодішнього президента США Джо Байдена чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО.

Про це голова держави заявив під час брифінгу.

За словами Зеленського, під час перших розмов із Байденом він відкрито порушував питання вступу України до Альянсу, адже курс на НАТО закріплений у Конституції та розглядається Києвом як реальна гарантія безпеки.

Реклама

"Я з першого діалогу чесно порушував це питання. Я чітко запитував, чи може Україна бути в НАТО, бо ми цього хочемо і розуміємо, що це справжні гарантії безпеки. Це було ще до війни. Президент Байден мені сказав: "Ні, ви не будете в НАТО", — розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що неодноразово повертався до цієї теми під час подальших контактів із американською стороною. За його словами, з часом у Білому домі ці запитання почали викликати різні реакції — від іронічних посмішок до роздратування.

Водночас Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу може бути значно прискорений.