«Ви невдахи, щоб не розвалитися — припиняйте війну»: в РНБО жорстко звернулися до Кремля
Кремль хвилюється за свій парад у Москві 9 травня, вважають в РНБО.
Агресорка Російська Федерація свідомо зриває перемир’я. Водночас, у Москві хвилюються за проведення параду на Красній площі 9 травня.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
«Ви невдахи, і щоб остаточно не розвалитися — припиняйте війну, бо не буде у вас ні ВПК, ні нефтянки, нічого з часом. А спроба агресії проти Балтії, яку ви так хочете здійснити, остаточно поховає вас», — наголосив він.
Коваленко нагадав Росії, що вони «втратили» Сирію та Кавказ, а також «програли» Молдову. Окрім того, додав він», Москва вже «не контролює повністю навіть Білорусь, бо Лукашенко заграє з Китаєм і США».
«Корупційний вплив на еліти ЄС поступово випаровується навіть там, де він ще зберігався на початку цього року. Жодного впливу часів „совка“ більше не існує і не існуватиме. Росія Путіна втратила те, що ще зберігала Росія Єльцина», — підсумував керівник ЦПД.
«Перемир’я» Путіна — що відомо
Зауважимо, раніше Коваленко різко відповів на «перемир’я» Володимира Путіна, яке той оголосив на 8-9 травня. Він акцентував, що перш за все «фюрер» «дуже переживає за свій парад» на Красній площі. Саме тому він нібито ініціював «перемир’я» та ще пригрозив ударами по Києву.
Увечері 4 травня російське Міноборони заявило, що диктатор оголосив перемир’я на 8 і 9 травня на честь святкування Перемоги «радянського народу у Великій Вітчизняній війні».
Водночас того ж вечора Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримав офіційного звернення щодо «модальності припинення бойових дій». З його слів, Україна оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня. Втім, Путін зірвав перемир’я. Від 00:00 російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші: обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.