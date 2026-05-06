Бєлоусов Андрій / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація свідомо зриває перемир’я. Водночас, у Москві хвилюються за проведення параду на Красній площі 9 травня.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Ви невдахи, і щоб остаточно не розвалитися — припиняйте війну, бо не буде у вас ні ВПК, ні нефтянки, нічого з часом. А спроба агресії проти Балтії, яку ви так хочете здійснити, остаточно поховає вас», — наголосив він.

Коваленко нагадав Росії, що вони «втратили» Сирію та Кавказ, а також «програли» Молдову. Окрім того, додав він», Москва вже «не контролює повністю навіть Білорусь, бо Лукашенко заграє з Китаєм і США».

«Корупційний вплив на еліти ЄС поступово випаровується навіть там, де він ще зберігався на початку цього року. Жодного впливу часів „совка“ більше не існує і не існуватиме. Росія Путіна втратила те, що ще зберігала Росія Єльцина», — підсумував керівник ЦПД.

«Перемир’я» Путіна — що відомо

Зауважимо, раніше Коваленко різко відповів на «перемир’я» Володимира Путіна, яке той оголосив на 8-9 травня. Він акцентував, що перш за все «фюрер» «дуже переживає за свій парад» на Красній площі. Саме тому він нібито ініціював «перемир’я» та ще пригрозив ударами по Києву.

Увечері 4 травня російське Міноборони заявило, що диктатор оголосив перемир’я на 8 і 9 травня на честь святкування Перемоги «радянського народу у Великій Вітчизняній війні».

Водночас того ж вечора Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримав офіційного звернення щодо «модальності припинення бойових дій». З його слів, Україна оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня. Втім, Путін зірвав перемир’я. Від 00:00 російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші: обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.

Дата публікації 16:30, 05.05.26

