"Ви побачите, що станеться": Трамп пригрозив Путінові

Президент США Дональд Трамп виступає під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті Білого дому, середа, 3 вересня 2025 року. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заперечив, що він лише обурюється діями Путіна і нічого не робить, щоб його зупинити.

Про це Трамп сказав в Овальному кабінеті разом із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

«У мене немає жодного повідомлення для президента Путіна, він знає мою позицію. Він прийме рішення так чи інакше. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені ним, або незадоволені. А якщо ми незадоволені, ви побачите, що станеться», — сказав Трамп.

Також президент США накинувся на польського журналіста за незручне запитання. Журналіст зауважив, що Трамп часто висловлював невдоволення Путіним, але не було жодних дій.

«Звідки ви знаєте, що не було жодних дій? Звідки ви знаєте, що не було дій? Санкції проти Індії, другого після Китаю покупця (російських енергоносіїв — Ред.), — це не дія? Це коштувало Росії сотні мільярдів. Ви це називаєте бездіяльністю? І я ще не розпочав другий чи третій етап. Говорячи про бездіяльність, вам варто змінити роботу», — сказав глава Білого дому.

