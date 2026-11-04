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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена

За даними Decision Desk HQ, демократи здобули 149 місць, республіканці — 96, а для більшості потрібно 218.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Палата представників

Палата представників / © pixabay.com

Станом на ранок 4 листопада за київським часом демократи випереджали республіканців на виборах до Палати представників за кількістю місць в округах, де аналітична служба Decision Desk HQ вже визначила переможців. Із 435 місць у Палаті представників переможців визначили у 245 округах. Підрахунок голосів триває.

Республіканці контролюють нижню палату Конгресу з 2023 року. На проміжних виборах 3 листопада переобирали всіх 435 її членів. Визначення більшості може зайняти кілька днів, зокрема через тривалий підрахунок бюлетенів, надісланих поштою в Каліфорнії.

Один із мандатів перейшов від республіканців до демократів в Індіані. У п’ятому окрузі Decision Desk HQ оголосила переможцем демократа Джей Ді Форда, який випередив чинну конгресвумен українського походження Вікторію Спартц. За даними підрахунку на той момент, Форд набрав 51,79% голосів, Спартц — 48,21%.

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