Вибори до Палати представників США: демократи вибороли більшість в обох палатах Конгресу

Вибори у США 4 листопада / © pixabay.com

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Станом на ранок 4 листопада за київським часом демократи випереджали республіканців на виборах до Палати представників за кількістю місць в округах, де аналітична служба Decision Desk HQ вже визначила переможців.

Демократична партія США здобула повний контроль над обома палатами американського Конгресу. За даними CNN, за підсумками проміжних виборів представники Демократичної партії сформували більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті, дещо випередивши своїх опонентів-республіканців.

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Вибори до Конгресу США: хто перемагає

У Нижній палаті американського парламенту демократам вже вдалося зафіксувати за собою 224 мандати, повністю перекривши необхідний для формування більшості прохідний поріг у 218 голосів.

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Опрацювання виборчих бюлетенів усе ще продовжується.

Схожа динаміка спостерігається і в Сенаті: там демократи утримують відчутне лідерство, маючи 53 мандати проти 42 у республіканців.

Демократам вдалося відібрати у своїх опонентів одразу шість позицій у Сенаті. Показово, що серед цих територій опинилися Техас, Канзас та Південна Кароліна — штати, де представники партії не здобували перемог упродовж кількох десятиліть.

Реагуючи на перебіг виборів, президент США Дональд Трамп вже публічно визнав підсумки та заявив про намір налагодити конструктивну взаємодію з оновленим складом Конгресу. Водночас він зауважив, що республіканці перемогли б із розгромним рахунком, якби в бюлетенях було його ім’я.

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Республіканці контролювали нижню палату Конгресу з 2023 року. На проміжних виборах 3 листопада переобирали всіх 435 її членів. Підрахунок голосів може зайняти кілька днів, зокрема через тривалий підрахунок бюлетенів, надісланих поштою в Каліфорнії.

Один із мандатів перейшов від республіканців до демократів в Індіані. У п’ятому окрузі Decision Desk HQ оголосила переможцем демократа Джей Ді Форда, який випередив чинну конгресвумен українського походження Вікторію Спартц. За даними підрахунку на той момент, Форд набрав 51,79% голосів, Спартц — 48,21%.

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