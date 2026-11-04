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Вибори до Палати представників у США та нові заяви Трампа: головні новини ночі 4 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 листопада 2026 року:
Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна Читати далі –>
Трамп розкритикував опитування Fox News і образив ведучу в день виборів Читати далі –>
Трамп заявив про готовність України та РФ до угоди: що кажуть українські перемовники Читати далі –>
Українка за походженням програла вибори до Палати представників США: хто її випередив Читати далі –>
Вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена Читати далі –>
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