Вибори до Палати представників у США та нові заяви Трампа: головні новини ночі 4 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 листопада 2026 року:

Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна Читати далі –>

Трамп розкритикував опитування Fox News і образив ведучу в день виборів Читати далі –>

Трамп заявив про готовність України та РФ до угоди: що кажуть українські перемовники Читати далі –>

Українка за походженням програла вибори до Палати представників США: хто її випередив Читати далі –>