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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1580
Час на прочитання
1 хв

Вибори до Палати представників у США та нові заяви Трампа: головні новини ночі 4 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Палата представників

Палата представників

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 листопада 2026 року:

  • Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна Читати далі –>

  • Трамп розкритикував опитування Fox News і образив ведучу в день виборів Читати далі –>

  • Трамп заявив про готовність України та РФ до угоди: що кажуть українські перемовники Читати далі –>

  • Українка за походженням програла вибори до Палати представників США: хто її випередив Читати далі –>

  • Вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена Читати далі –>

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