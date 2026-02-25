Вибори онлайн чи поштою: наскільки реально провести та які є ризики

Експерт назвав термін, коли Україна реально буде готова до виборів онлайн

Реклама

В Україні дедалі частіше лунають розмови, що майбутні вибори можуть провести, зокрема, шляхом онлайн-голосування.

Наскільки це можливо зробити в нинішніх реаліях, розповів колишній заступник голови ЦВК та експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера в інтерв’ю «24 каналу».

Він попередив, що електронне голосування, або голосування поштою, яке є в багатьох країнах світу, станом на зараз для України «містить більше ризиків, ніж переваг і користі».

Реклама

На думку експерта, приблизно за 15–20 років Україна дійсно зможе проводити електронне голосування. Але наразі запровадити таке складно.

Які ризики несе онлайн-голосування на виборах

Перший — під час електронного голосування виборець має бути переконаний, що його голос порахований правильно.

Другий — виборець має бути впевнений, що ніхто не знатиме, як саме він проголосував, що таємниця голосу буде дотримана.

Третій — українське суспільство має бути переконане в тому, що не буде зовнішнього втручання. Не лише з боку українських державних органів, а й з боку іноземних спецслужб, зокрема Росії та Китаю.

Четвертий — має бути висока довіра українського суспільства до електронного голосування. Йдеться не про 20–30% підтримки, а про щонайменше 70–80%.

Голосування поштою: які ризики

«Голосування поштою також містить свої ризики. Ми не можемо бути впевнені, чи дотримана таємниця голосування. Чи виборець сам голосував, чи хтось йому допомагав це робити або замість нього заповнював бюлетень. А це посягання на таємницю голосування та принцип вільних виборів», — каже Магера.

На його думку, у найближчі 5–10 років для України не залишається іншого способу голосування, ніж за допомогою паперового бюлетеня.

«Так ми зможемо гарантувати дотримання принципів виборчого права, зокрема й того, щоб на позицію виборця ніхто не впливав», — підсумував колишній заступник голови ЦВК.

Реклама

Раніше президент Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.

Також ми писали, скільки українців підтримують онлайн-вибори.