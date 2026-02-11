Вибори під час війни в Україні: як ставляться в ЄС до такої ідеї

Чому Каллас радить Україні почекати з голосуванням / © Associated Press

Реклама

Проведення виборів в умовах війни в Україні не є хорошим рішенням.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вона нагадала, що конституції багатьох країн Європи забороняють проведення виборів під час війни. Це пояснюється тим, що вибори — це завжди внутрішня боротьба між різними політичними силами.

Реклама

«А коли тривають зовнішні атаки, неможливо проводити вибори, адже противник перебуває ззовні і потрібно зосередити всі зусилля на протидії йому. Саме тому, на мій погляд, проведення виборів під час війни точно не є хорошим рішенням», — каже Каллас.

На її думку, наразі не видно ознак, що Росія зараз докладає реальних зусиль для досягнення миру.

«Ми бачимо, що українці готові поступитися, щоб закінчити цю війну. Однак ми не бачили жодних поступок з російського боку», — наголосила вона.

Раніше Кая Каллас заявила, що потенційна угода про закінчення війни в Україні повинна включати вимогу до Росії обмежити чисельність своєї армії.

Реклама

Також Каллас заявила, що найближчими днями запропонує країнам-членам ЄС перелік поступок, яких Європа має вимагати від Росії в межах можливого врегулювання війни проти України. На її думку, ЄС має «дуже чітку роль» у ретельній перевірці будь-якої потенційної майбутньої мирної угоди.

Нагадаємо, британське видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський 24 лютого може оголосити про підготовку до президентських виборів та всеукраїнського референдуму через тиск з боку США. Проте сам глава держави спростував цю інформацію.