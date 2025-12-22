Вибори під час війни: Верховна Рада готує невідкладну робочу групу

Вибори в Україні

Реклама

У Верховній Раді України формується робоча група для оперативного опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Про це повідомив голова фракції “Слуга Народу” Давід Арахамія.

“Ми створюємо робочу групу для швидкого опрацювання можливості проведення виборів Президента під час воєнного стану. До обговорення залучимо всі фракції, ЦВК та експертів із виборчого процесу”, — повідомив Давід Арахамія.

Реклама

За словами Арахамії, обговорення проходитиме на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Дату та час першого засідання буде оголошено додатково. Також на засідання запрошують представників ЗМІ для висвітлення роботи робочої групи.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ “використовує війну, щоб не проводити вибори”.

Раніше президент Володимир Зеленський підтримав ідею електронного голосування онлайн на виборах президента, зокрема через “Дію” та інші електронні засоби.