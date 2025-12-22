Підготовка закону про вибори під час війни: Стефанчук розкрив перші подробиці

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук / © Associated Press

Реклама

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту щодо проведення виборів після завершення активної фази війни.

Про це спікер парламенту повідомив під час урочистого заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

«З приводу виборів сьогодні мною було підписано розпорядження і створено робочу групу з підготовки цього законопроєкту. І очолює її присутній тут перший заступник голови Верховної Ради Олександр Сергійович Корнієнко. Вона буде складатися з представників усіх без винятку фракцій і груп, із залученням усіх колег, які представляють громадянське суспільство, «Опора» та інші, які дуже фахово знаються на питаннях організації виборів та із залученням Центральної виборчої комісії», — сказав він.

Реклама

Стефанчук підкреслив, що Україна вперше формує виборче законодавство з урахуванням наслідків повномасштабної війни, і такого досвіду у світі фактично немає.

«Чому це важливо? Тому що вперше, на превеликий жаль, ми формуємо законодавство про вибори, яке йде після питань, пов’язаних з цією страшною війною, і тому для нас дуже важливо, що такого досвіду практично у світі дуже мало, або його немає взагалі. Є такі речі, яких в підручниках не написано, і тому робоча група буде напрацьовувати всі нюанси застосування виборчого кодексу тощо, пов’язані з цією війною. Там дуже багато питань», — підкреслив спікер.

За його словами, окрему увагу робоча група приділятиме участі у виборах військовослужбовців.

«Ви поставили запитання про військових. Воно є одне з найближчих, мабуть, визначальних, але не єдине. Тому що тут не тільки забезпечення можливості військових брати участь у виборах як пасивне виборче право, але й як активне виборче право військових, право обиратися», — зазначив спікер.

Реклама

Також, за його словами, складним залишається питання голосування мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

«Крім цього, нам потрібно вирішити питання, і тут ми теж будемо радитися з колегами-дипломатами, це питання голосування мільйонів українців, які сьогодні перебувають за межами України. Який формат? Тому що ми знаємо, що дуже багато країн, зокрема Європейського Союзу, вони забороняють голосування поза межами дипломатичних чи консульських установ», — сказав він.

Він підкреслив, що для України є ще один виклик — проведення або непроведення виборів на тимчасово окупованих територіях, і це теж потрібно вирішувати.

«Нам треба зрозуміти, як нам проводити вибори чи як ставитися до виборів на тимчасово окупованих територіях, тому що це теж великий виклик, і ми не хочемо, щоб це було використано агресором у разі непроведення чи проведення з якимись обмеженнями, як те, що Україна добровільно нібито відмовилася від цих територій», — наголосив спікер.

Реклама

Стефанчук також підкреслив, що Україна не має наміру проводити формальні вибори без міжнародного визнання.

«Ми не є Путін, ми не є Росією. Нам не потрібні вибори для галочки. Нам потрібні вибори, які будуть визнані демократичним цивілізованим світом», — заявив він.

За його словами, для цього необхідна присутність міжнародних спостерігачів.

«Потрібно, щоб цивілізований світ приїхав до України як спостерігачі і підтвердив демократичність цих виборів», — додав Стефанчук.

Реклама

Водночас він наголосив, що конкретні терміни та умови проведення виборів наразі не обговорюються.

«Коли вони будуть, як, за яких умов, я не хотів би починати зараз цю дискусію, тому що дамо можливість робочій групі разом з фахівцями висловитися. Тому що з кожного питання є ціла низка за і проти, які треба пропрацювати, взяти кращий світовий досвід, то теж називається Best Practice, і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, яка передбачена в Конституції, у виборчому кодексі, і будемо рухатися цим шляхом», — підсумував голова Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЦВК заявляли про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.