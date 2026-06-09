Пашинян і Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін не задоволений перемогою партії чинного прем’єра Ніколи Пашиняна, який має прозахідну позицію. У відповідь Кремль може розірвати угоду про безмитний експорт газу.

Про це йдеться у статті Economist.

«Я думаю, що це початок нової загостреної кризи між Росією та Вірменією», — каже Арсен Харатьян, засновник AliQ Mediaplatform, вірмено-грузинського новинного видання.

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Аналітики зазначають, що Кремль намагався повернути країну на російський курс, але спроби були провалені. Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, зробив гучну заяву. Він порівняв поворот Пашиняна до Європейського Союзу з «небезпечним шляхом» Льва Троцького. Це було послання Вірменії, колись одному з найближчих союзників Росії.

«У той час як пан Пашинян обіцяв мир та економічний розвиток, пан Карапетян пропонував підігрітий націоналізм та повернення до партнерства з Росією, яке, на думку більшості вірмен, зазнало невдачі», — сказано у матеріалі.

Однак попри перемогу, партія «Громадянський договір» не набрала двох третин голосів, які дозволили б їй провести референдум щодо внесення змін до Конституції. Партія має намір це зробити для реформування судової системи та врегулювання важливого для мирного процесу, що стосується Нагірного Карабаху. Азербайджан хоче, щоб Вірменія вилучила зі своєї конституції згадку про Нагірний Карабах, перш ніж підписати мирний договір.

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Нагадаємо, партія «Громадянський договір» на чолі з чинним прем’єром Ніколом Пашиняном здобула перемогу на парламентських виборах, набравши 55% голосів. Окрім того, виборчий бар’єр змогли подолати альянси «Сильна Вірменія» та «Вірменія», а також партія «Процвітаюча Вірменія».

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Перемога партії прем’єра Ніколи Пашиняна на виборах у Вірменії стала серйозним ударом по позиціях Росії в регіоні. Політичний аналітик зауважив, що це уже не перший провал РФ. Раніше подібні тенденції спостерігалися у таких країнах, як Румунія, Молдова та Угорщина.

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