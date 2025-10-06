Вибори в Чехії: які загрози для України створює перемога проросійського Бабіша

На парламентських виборах у Чехії перемогла партія експремʼєра Бабіша / © Associated Press

Після перемоги Андрія Бабіша на парламентських виборах у Чехії посилюється загроза подальшого обмеження підтримки України з боку ЄС.

Про це пише The Guardian.

Журналісти наголосили, що передвиборча обіцянка Бабіша припинити військову допомогу Україні зближує його з прем’єр-міністрами Угорщини та Словаччини Віктором Орбаном і Робертом Фіцо. У липні Бабіш погрожував, що в разі перемоги його політичної сили на виборах уряд скасує ініціативу щодо постачань боєприпасів для України.

«Це знаменує собою різкий поворот, оскільки чеський правоцентристський уряд Петра Фіали підтримував Україну від моменту вторгнення Росії 2022 року. Ймовірний майбутній прем’єр-міністр пообіцяв переглянути очолювану Чехією міжнародну кампанію, розпочату нинішнім чеським урядом, який поставив Україні 3,5 млн артилерійських снарядів із 2024 року», — пише видання.

Водночас після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом Бабіш заявив, що називати його потенційним порушником спокою «несправедливо».

Нагадаємо, у суботу, 4 жовтня, у Чехії завершилися дводенні вибори до парламенту. За їхніми результатами перемогу здобуває популістська партія ANO колишнього премʼєр-міністра країни Андрея Бабіша, який має антиукраїнські погляди.

Як відомо, у лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів, але шукатиме фінансування для передачі.

Країна закликала союзників приєднатися до цієї ініціативи — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона.

Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи, а не 800 тисяч, як обіцяли. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.