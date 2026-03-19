Вибори в Угорщині: Орбан готує підлість у разі своєї поразки

Віктор Орбан

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готує план дій на випадок поразки на майбутніх виборах і може вдатися до крайніх заходів, щоб ускладнити життя переможцю.

Про це йдеться в статті Politico.

Колишня депутатка від партії «Фідес» Жужанна Селені зазначає, що Орбан має інструменти для блокування формування нового уряду чи скликання парламенту, включно з оголошенням надзвичайного стану та провокацією конституційної кризи.

Реклама

Соціологічні опитування показують суперечливі результати: незалежні компанії віддають перевагу опозиційній партії «Тиса», тоді як дослідження, близькі до «Фідес», прогнозують перемогу Орбана.

Політик уже мав досвід ускладнення роботи уряду після поразки 2006 року, коли партія організовувала вуличні протести та парламентські обструкції.

Експерти припускають, що навіть у разі перемоги опозиції без двох третин у парламенті вона зіткнеться з труднощами у проведенні реформ, включно з виконанням вимог Брюсселя щодо розморожування 18 мільярдів євро заблокованих коштів ЄС.

«Орбан, ймовірно, не буде прямо звинувачувати у фальсифікації виборів, але може оскаржувати результати в окремих округах та підштовхувати прихильників до протестів, щоб підривати роботу нового уряду та підвищувати власні шанси на політичне повернення», — вважає політолог Габор Току.

Реклама

Рейтинг Орбана напередодні виборів

Угорська правоцентристська партія «Тиса» випереджає правлячу партію прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» напередодні виборів 12 квітня.

Опитування показало, що 50% виборців, які визначилися, підтримують «Тису», що на 2% більше, ніж у січні, тоді як 38% підтримують «Фідес», що на 1% менше, ніж місяць тому.

Квітневі вибори кидають виклик 16-річному правлінню Орбана, хоча результат майбутнього голосування залишається дуже невизначеним, а опитування громадської думки показують, що багато виборців ще не визначилися.

«Тису» очолює колишній урядовець Петер Мадяр, який заявив, що його партія боротиметься з корупцією, розморозить мільярди євро заморожених коштів Європейського Союзу для стимулювання економіки та міцно закріпить Угорщину в ЄС і НАТО.