Вибори в Україні: названо найперспективніший сценарій

Вибори / © Associated Press

Головним завданням майбутніх виборів в Україні є забезпечення довіри до результатів та чесного волевиявлення громадян. Будь-які сумніви у прозорості підрахунку можуть зробити владу законною, але нелегітимною в очах суспільства.

Про це заявив політтехнолог Руслан Рохов в ефірі «День.LIVE».

Експерт наголосив, що вибори — це інструмент зміни сценарію розвитку країни через обрання нових людей, але цей механізм працює лише тоді, коли результат не викликає запитань.

«Завдання нормальних виборів — щоб волевиявлення кожного українця було виказано. Має бути довіра до результату. Якщо є будь-який найменший фактор, який може дозволити тим, хто зазнав поразки, посіяти сумніви в результаті — вони точно будуть посіяні. А влада, яка не має довіри, не вирішує питання. Тоді вибори не виконують свою функцію», — підкреслив Рохов.

Окремо політтехнолог зупинився на ризиках цифровізації виборчого процесу. На його думку, перевірити чесність «електронного голосування» пересічному громадянину вкрай складно, що створює підґрунтя для маніпуляцій.

«Я дуже сумніваюся, що в нас є перспектива електронних виборів. По-перше, складно зробити перевірку результату. По-друге, можливі факти втручання російських хакерів. Всі ми пам’ятаємо «паралельний сервер» часів Ківалова в ЦВК, коли результати викривлялися. Це дуже крихкий лід під час відлиги», — застеріг він.

Також Рохов розкритикував ідею «голосування в конвертах», зазначивши, що цей метод не гарантує вільного вибору: «Ключова проблема — ніхто не знає, як це відбувалося. Може, це було під примусом, за гроші або через залякування. Не можна перевірити, що це було чесне волевиявлення».

Замість сумнівних експериментів політтехнолог пропонує спиратися на перевірений міжнародний досвід, зокрема приклад Молдови.

«Раціональний шлях — це збільшення кількості дільниць для більшої пропускної здатності. Молдова в кожному циклі збільшує кількість дільниць за кордоном: в Італії, Німеччині, Румунії. Це нормальна практика — домовлятися з країною перебування про використання їхньої інфраструктури, щоб дати людям можливість проголосувати там, де вони є», — резюмував Руслан Рохов.

Щодо голосування військовослужбовців на передовій, експерт зазначив, що держава має забезпечити їм умови для чесного волевиявлення без жодного примусу, попри складність перебування на позиціях.

