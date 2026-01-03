Вибори в Україні: Арахамія назвав умову та можливі терміни

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія / © скриншот з відео

У Верховній Раді розглядають можливість проведення виборів у 90-денний термін після припинення вогню.

Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в етері «Новини.LIVE».

За словами нардепа, відбулася попередня розмова, під час якої обговорювали загальні питання — зокрема, чи можливо одночасно провести вибори та референдум у межах 90 днів.

Арахамія уточнив, що відлік 90 днів можливий лише після узгодженого драфту і за умови припинення вогню. Якщо цього не станеться, подальші кроки доведеться переглядати.

Ключовим питанням, за словами голови фракції «Слуга народу», залишаються гарантії безпеки.

«Без впевненості, що війна не повториться, обговорення інших тем не має сенсу. Саме на цьому зараз зосереджена основна увага», — наголосив Арахамія.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.