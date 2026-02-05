Вибори в Україні: які зміни для партій готують у Раді

Вибори в Україні / © УНІАН

Прохідний бар’єр для політичних партій на майбутніх виборах до Верховної Ради може бути змінений.

Про це повідомила членкиня робочої групи з підготовки повоєнних виборів, народна депутатка із фракції «Слуга народу» Олена Шуляк в інтерв’ю для видання «Телеграф».

За її словами, під час засідання робочої групи розглядалося питання зміни виборчого бар’єру для політичних партій від 5% до 3%.

Однак, як зазначила Шуляк, згоди щодо цього не дійшли.

«Ми вирішили, що це питання більш політичне. Ми його виноситимемо на „велику“ робочу групу для більш ширшої дискусії», — повідомила вона.

Окрім того, обговорювалося питання зміни виборчої системи, щоб знову використовувати закриті списки. Однак і в цьому питанні робоча група не знайшла консенсусу.

«У нас два абсолютно протилежні погляди, і тут буде цікава дискусія на робочій групі під керівництвом Олександра Корнієнка», — повідомила Олена Шуляк.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук оголосив про створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту щодо проведення виборів після закінчення активної фази війни.

Нагадаємо, у ЦВК підрахували, що кошторис на організацію виборів в Україні може становити 10 мільярдів гривень. Левова частка цієї суми піде на оплату праці членів виборчих комісій та витрати органів влади.