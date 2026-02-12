Вибори в Україні під час війни: позиції НАТО і ЄС суттєво розійшлися

Кая Каллас і Володимир Зеленський / © Associated Press

Рішення щодо проведення виборів в Україні під час війни мають вирішувати самі українці. Адже це внутрішні справи країни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед засіданням міністрів оборони в Брюсселі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми завжди займали позицію, що саме українці мають вирішувати», — заявив він.

Рютте каже, що що повністю довіряє українському керівництву та українській демократії. За його словами, рішення мають ухвалюватися відповідно до Конституції України та встановлених процедур.

Заява Каллас

Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає вибори під час війни «не добрим рішенням». Вона апелювала до того, що у конституціях більшості країн Європи є положення про те, що вибори не проводяться під час війни.

“І чому? Тому що, якщо є вибори, завжди відбувається боротьба всередині між різними фракціями. А коли є зовнішні атаки – буквально, тоді ви просто не можете проводити вибори, бо ваш противник зовні, і вам потрібно зосередити всі зусилля на протидії цьому», – сказала Каллас.

Що відомо

Financial Times з посиланням на свої джерела повідомило, що нібито український лідер Володимир Зеленський планує 24 лютого оголосити про президентські вибори та референдум щодо мирної угоди. За даними видання, у Білому дому висунули вимогу організувати голосування до 15 травня, інакше - позбавлять Київ гарантій безпеки.

Водночас ввечері 11 лютого Зеленський відреагував на інформацію FT, спростувавши її. Він наголосив, що повідомлення про нібито підготовку такого рішення він бачив лише у медіа, а тому не розуміє, звідки вона з’явилася.

Зеленський вкотре наголосив, що його позиція залишається незмінною: Україна може перейти до виборчого процесу, але лише після припинення вогню та отримання належних гарантій безпеки.