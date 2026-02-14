- Дата публікації
Вибори в Україні та РФ?: Зеленський назвав Трампу умови для голосування під час війни
Президент Зеленський пояснив у Мюнхені, за якої умови Україна може піти на вибори.
Якщо Вашингтон наполягатиме на цьому, Україні знадобиться два місяці припинення вогню для підготовки до виборів.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, передає CNN.
Щодо ініціативи проведення нових президентських виборів в Україні, запропонованої США, Зеленський заявив, що якщо Вашингтон наполягатиме на цьому, Україні знадобиться два місяці припинення вогню для підготовки, а потім «ми підемо на вибори».
«Ми — під ракетами. Дайте нам припинення вогню. Президент Трамп може натиснути на Путіна, забезпечити припинення вогню, і наш парламент змінить закон, і ми підемо на вибори. Якщо американцям потрібні вибори в Україні, і якщо росіянами потрібні вибори в Україні — ми відкриті до цього», — сказав він.
Під оплески в залі Зеленський жартома додав: «Ми також запропонуємо росіянам припинення вогню, якщо вони проведуть вибори у Росії».
Раніше Володимир Зеленський розкрив, чому Росія та США наполягають на виборах в Україні.
Нагадаємо, британське видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський 24 лютого може оголосити про підготовку до президентських виборів та всеукраїнського референдуму через тиск з боку США. Проте сам глава держави спростував цю інформацію.