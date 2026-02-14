Вибори в Україні та РФ?: Зеленський назвав Трампу умови для голосування під час війни

Коли будуть вибори / © ТСН.ua

Якщо Вашингтон наполягатиме на цьому, Україні знадобиться два місяці припинення вогню для підготовки до виборів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, передає CNN.

Щодо ініціативи проведення нових президентських виборів в Україні, запропонованої США, Зеленський заявив, що якщо Вашингтон наполягатиме на цьому, Україні знадобиться два місяці припинення вогню для підготовки, а потім «ми підемо на вибори».

«Ми — під ракетами. Дайте нам припинення вогню. Президент Трамп може натиснути на Путіна, забезпечити припинення вогню, і наш парламент змінить закон, і ми підемо на вибори. Якщо американцям потрібні вибори в Україні, і якщо росіянами потрібні вибори в Україні — ми відкриті до цього», — сказав він.

Під оплески в залі Зеленський жартома додав: «Ми також запропонуємо росіянам припинення вогню, якщо вони проведуть вибори у Росії».

Раніше Володимир Зеленський розкрив, чому Росія та США наполягають на виборах в Україні.

Нагадаємо, британське видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський 24 лютого може оголосити про підготовку до президентських виборів та всеукраїнського референдуму через тиск з боку США. Проте сам глава держави спростував цю інформацію.