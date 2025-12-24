Вибори в Україні: Зеленський пояснив, коли і як може пройти голосування

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна готова провести вибори якнайшвидше після підписання безпекової угоди, якщо цього вимагатиме ситуація та домовленості з партнерами. Однак процес має відбуватися з дотриманням демократичних стандартів та за умов повної безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Зауважимо, що якнайшвидше проведення виборів в Україні є 18 пунктом чернетки мирної угоди.

Зеленський про можливі терміни президентських виборів

Глава держави зазначив, що міжнародні партнери мають бачення щодо проведення виборів «якомога швидше» після підписання угоди. Зеленський запевнив, що українська влада ставиться до цього відповідально і не має наміру затягувати процес.

«Україна може провести вибори і зробити це в інтересах України як демократичної країни. Не має бути жодних сумнівів у партнерів в Україні — тим більше з питання виборів. Тому ми ставимось до цього відповідально. Я не хочу чіплятися за посаду, я це говорив», — наголосив президент.

За його словами, Верховна Рада може напрацювати механізм, який дозволить проголосувати дату виборів у скорочені терміни — наприклад, протягом 60 чи 90 днів після появи безпекових умов.

Чому з парламентськими та місцевими виборами складніше

Зеленський також розмежував можливість проведення президентських виборів та повного перезавантаження влади, включаючи парламент та місцеві ради. Якщо президента можна обрати швидше, то для інших рівнів є серйозні перепони, пов’язані з Конституцією та масштабом процесу.

«Якщо ми говоримо про вибори президента, це одна справа. Вибори парламенту та місцеві — це інша справа, і просто так це не організуєш — є конституційні обмеження щодо парламенту, а щодо місцевих виборів — це зовсім інший масштаб участі у виборах, і не права голосувати, а права бути обраними», — пояснив глава держави.

Він додав, що парламентські та місцеві вибори можливі лише після повного зняття обмежень воєнного стану.

Ключовим фактором залишається ситуація на фронті. Президент підкреслив небезпеку втрати керованості військом під час перехідного періоду.

«Нам потрібен особливий стан, поки відходять, не відходять, поки завершується. Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується. Але найголовніше — не втратити на якийсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно», — застеріг Зеленський.

Журналісти також запитали президента, чи можуть референдум провести одночасно з виборами президента Зеленський допустив такий сценарій.

«Думаю, так. Я не можу зараз сказати саме технічно. Якщо ми підписуємо угоду, і якщо йде референдум. Ми її підписуємо, і потім вона пішла на референдум. Тобто навіть якщо я її підписав як президент, а вона пішла на референдум, то рішення референдуму буде вище за мій підпис», — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».