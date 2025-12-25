Вибори в умовах війни: Подоляк назвав головну проблему

Вибори / © УНІАН

Україна не зможе самостійно профінансувати проведення виборів через дефіцит державного бюджету.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE.

«А є, до речі, приблизна цифра, скільки нам це може обійтись? Я думаю, якраз ЦВК і робоча комісія в парламенті мають це обрахувати. Тому що це не ми маємо фінансувати. Об’єктивно ми не витягнемо це, тому що в нас є дефіцитний бюджет», — сказав Подоляк.

Він наголосив, що нині бюджетні пріоритети держави зосереджені на обороні та соціальній підтримці населення.

«У нас пріоритетні завдання бюджету дещо інші: мілітаризація — з одного боку, і соціальні програми, які мають компенсувати втрати економіки для особистих домогосподарств», — зазначив радник ОП.

Також Подоляк звернув увагу на необхідність вирішення питання голосування мільйонів українців за кордоном.

«Якщо вибори будуть, як голосуватимуть 6–8 мільйонів українців, які наразі проживають за межами країни? Це має відпрацювати робоча група», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту щодо проведення виборів.