ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4458
Час на прочитання
2 хв

Вибух лімузина з автопарку Кремля — це попередження для Путіна: ветеран СЗР

Авто, аналогічне тому, яким їздить Путін, вибухнуло у Москві. Експерти припускають можливі змови проти диктатора.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Вибух лімузина з автопарку Кремля може бути попередженням для президента Росії Володимира Путіна. Адже серед бізнесового, політичного середовища і громадянського суспільства є незадоволені політикою російського диктатора.

Таку думку ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан висловив у ефірі «Київ24».

Богдан звернув увагу, що суспільна, політична та економічна обстановка в Росії складна і поступово загострюється. Не виключено, що можуть зріти певні заколоти, аби усунути Путіна.

«Це (вибух лімузина — ред.) може бути, по-перше, і попередженням Путіна, тому що суспільно-політична обстановка і соціально-економічна обстановка в Росії складна. І вона поступово має тенденцію до загострення. Є і серед бізнесового середовища, і політичного, і громадянського суспільства люди, які незадоволені політикою Путіна, висловлюють у своєму колі відповідні невдоволення. І не виключається, що в середовищах цих людей можуть зріти певні заколоти з метою усунення його і з життя, і від тієї посади, яку він займає», — пояснив ветеран зовнішньої розвідки.

Втім, наразі немає повної інформації про те, що там відбулося.

«Тому говорити про якісь організаційні і практичні заходи стосовно тих структур, які опікуються безпекою президента РФ, зараз важко. Але якщо буде встановлений факт, що це дійсно акція, спрямована або на залякування президента Путіна, або виникла в результаті якихось технічних збоїв і недогляду тих служб, які готують автомобілі такого типу до поїздок на відповідні маршрути, то безумовно, що з верху до низу голови полетять», — розповів Богдан.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що в центрі Москви вибухнув лімузин Aurus Senat з автопарку Кремля. Таким самим авто їздять Путін та інші представники російської влади.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie