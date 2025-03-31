Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Вибух лімузина з автопарку Кремля може бути попередженням для президента Росії Володимира Путіна. Адже серед бізнесового, політичного середовища і громадянського суспільства є незадоволені політикою російського диктатора.

Таку думку ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан висловив у ефірі «Київ24».

Богдан звернув увагу, що суспільна, політична та економічна обстановка в Росії складна і поступово загострюється. Не виключено, що можуть зріти певні заколоти, аби усунути Путіна.

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«Це (вибух лімузина — ред.) може бути, по-перше, і попередженням Путіна, тому що суспільно-політична обстановка і соціально-економічна обстановка в Росії складна. І вона поступово має тенденцію до загострення. Є і серед бізнесового середовища, і політичного, і громадянського суспільства люди, які незадоволені політикою Путіна, висловлюють у своєму колі відповідні невдоволення. І не виключається, що в середовищах цих людей можуть зріти певні заколоти з метою усунення його і з життя, і від тієї посади, яку він займає», — пояснив ветеран зовнішньої розвідки.

Втім, наразі немає повної інформації про те, що там відбулося.

«Тому говорити про якісь організаційні і практичні заходи стосовно тих структур, які опікуються безпекою президента РФ, зараз важко. Але якщо буде встановлений факт, що це дійсно акція, спрямована або на залякування президента Путіна, або виникла в результаті якихось технічних збоїв і недогляду тих служб, які готують автомобілі такого типу до поїздок на відповідні маршрути, то безумовно, що з верху до низу голови полетять», — розповів Богдан.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що в центрі Москви вибухнув лімузин Aurus Senat з автопарку Кремля. Таким самим авто їздять Путін та інші представники російської влади.