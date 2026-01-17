- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибух у Харкові та "Ради миру" для України від Трампа: головні новини ночі 17 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 січня 2026 року:
У Харкові вибух у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі — мер Читати далі –>
Вибух у багатоповерхівці Харкова: загинули чоловік і жінка, їхні тіла деблокують з-під завалів Читати далі –>
Над Сочі та Туапсе пролунала серія вибухів: місцеві заявляють про атаку дронів Читати далі –>
США можуть розширити «Раду миру» Трампа на Україну та Венесуелу — Financial Times Читати далі –>
Санітарний літак із Грозного приземлився у Внуково: припускають, що на борту міг бути син Кадирова Читати далі –>