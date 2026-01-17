ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Вибух у Харкові та "Ради миру" для України від Трампа: головні новини ночі 17 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 січня 2026 року:

  • У Харкові вибух у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі — мер Читати далі –>

  • Вибух у багатоповерхівці Харкова: загинули чоловік і жінка, їхні тіла деблокують з-під завалів Читати далі –>

  • Над Сочі та Туапсе пролунала серія вибухів: місцеві заявляють про атаку дронів Читати далі –>

  • США можуть розширити «Раду миру» Трампа на Україну та Венесуелу — Financial Times Читати далі –>

  • Санітарний літак із Грозного приземлився у Внуково: припускають, що на борту міг бути син Кадирова Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
115
