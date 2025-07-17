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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2600
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Дніпрі та заява Келлога про українські дрони: головні новини ночі 17 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 липня 2025 року:

  • У Дніпрі пролунала низка вибухів Читати далі –>

  • Келлог: українські дрони — приклад для оборонної промисловості світу Читати далі –>

  • Клімкін: Трампу буде важко повернутися до логіки поступок Росії, але чіткої стратегії щодо України поки немає Читати далі –>

  • Стало відомо, чи Бахрейн передаватиме Україні Patriot: відповідь принца Салмана Аль Халіфи Читати далі –>

  • На Мирноградському напрямку росіяни підбираються до Родинського — оглядач Читати далі –>

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