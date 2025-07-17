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Вибухи у Дніпрі та заява Келлога про українські дрони: головні новини ночі 17 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 липня 2025 року:
У Дніпрі пролунала низка вибухів Читати далі –>
Келлог: українські дрони — приклад для оборонної промисловості світу Читати далі –>
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