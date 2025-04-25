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Вибухи у Харкові та заява Лаврова: головні новини ночі 25 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 квітня 2025 року:
У Харкові після атаки дронів спалахнуло цивільне підприємство Читати далі –>
Ворог 5 разів ударив по Харкову: пошкоджені приватні будинки Читати далі –>
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