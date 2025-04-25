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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1690
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Харкові та заява Лаврова: головні новини ночі 25 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 квітня 2025 року:

  • У Харкові після атаки дронів спалахнуло цивільне підприємство Читати далі –>

  • Ворог 5 разів ударив по Харкову: пошкоджені приватні будинки Читати далі –>

  • Кремль готовий досягнути угоди з США щодо України, але є нюанси — Лавров Читати далі –>

  • Війну можна закінчити: Рубіо переконує, що США вказали Україні та РФ шлях Читати далі –>

  • НАТО розглядає Росію як довгострокову загрозу — Рютте Читати далі –>

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