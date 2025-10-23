ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Києві та заяви Трампа: головні новини ночі 23 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Кіт Едвардс у мережі Х

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 жовтня 2025 року:

  Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи

  У Києві внаслідок нічної атаки РФ постраждали щонайменше четверо осіб

  Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним

  Трамп про санкції проти Росії: "Я відчув, що настав час"

  Трамп про перемовини: "Сподіваюся, Путін та Зеленський стануть розсудливими"

