- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2615
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Києві та заяви Трампа: головні новини ночі 23 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 жовтня 2025 року:
Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи Читати далі –>
У Києві внаслідок нічної атаки РФ постраждали щонайменше четверо осіб Читати далі –>
Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним Читати далі –>
Трамп про санкції проти Росії: "Я відчув, що настав час" Читати далі –>
Трамп про перемовини: “Сподіваюся, Путін та Зеленський стануть розсудливими" Читати далі –>