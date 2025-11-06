ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Росії та заяви Трампа: головні новини ночі 6 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 листопада 2025 року:

  • «Золотий час для Америки»: Дональд Трамп про економіку США Читати далі –>

  • Трамп заявив, що Путін просив його “завершити війну в Україні” Читати далі –>

  • Трамп пропустить саміт G20 та вимагає виключити ПАР із “двадцятки” Читати далі –>

  • Вибухи у Волгограді та під Тулою: атака дронів Читати далі –>

  • У Покровську тривають міські бої: ситуація залишається вкрай напруженою – Мирошников Читати далі –>

