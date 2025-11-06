- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2716
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Росії та заяви Трампа: головні новини ночі 6 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 листопада 2025 року:
«Золотий час для Америки»: Дональд Трамп про економіку США Читати далі –>
Трамп заявив, що Путін просив його “завершити війну в Україні” Читати далі –>
Трамп пропустить саміт G20 та вимагає виключити ПАР із “двадцятки” Читати далі –>
Вибухи у Волгограді та під Тулою: атака дронів Читати далі –>
У Покровську тривають міські бої: ситуація залишається вкрай напруженою – Мирошников Читати далі –>