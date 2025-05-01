Військова допомога, видобуток 57 мінералів та фонд відбудови: головне з угоди України з США

Угода США та України / © ТСН.ua

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Підписана у Вашингтоні угода між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови окреслює лише загальні політичні параметри майбутньої двосторонньої співпраці.

Про це повідомило видання «Європейська правда».

Документ на 12 сторінках (проти 90 у попередній версії) визначає лише загальні принципи співпраці у сфері видобутку корисних копалин, військової допомоги та інвестицій. Деталі, зокрема механізми управління фондом, мають бути зафіксовані в окремій «технічній угоді», яка поки що не готова.

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Нова угода між Україною та США детально прописує механізми, які гарантують, що вона не суперечитиме євроінтеграційним прагненням України. У разі виникнення конфлікту між умовами угоди з США та майбутньою вступною угодою з ЄС, положення американської угоди мають бути переглянуті.

Угода не підпорядковує Україну правовій системі США, а механізми вирішення суперечок базуються на паритетних консультаціях. В документі також відсутнє «право першої руки» в отриманні ліцензій на видобуток для американських компаній. Вони отримають доступ до аукціонів та матимуть умови, не гірші за інших покупців.

Угода окреслює чіткий перелік корисних копалин, видобуток яких вона регулюватиме. До цього переліку входять: алюміній, сурма, миш’як, барит, берилій, вісмут, церій, цезій, хром, кобальт, мідь, диспрозій, ербій, європій, фтор, плавиковий шпат, гадоліній, галій, германій, золото, графіт, гафній, гольмій, індій, іридій, лантан, літій, лютецій, магній, марганець, неодим, нікель, ніобій, паладій, платина, калій, празеодим, родій, рубідій, рутеній, самарій, скандій, тантал, телур, тербій, тулій, олово, титан, вольфрам, уран, ванадій, ітербій, ітрій, цинк, цирконій, нафта, природний газ.

Важливо відзначити, що угода стосується виключно нових родовищ, ліцензії на розробку яких будуть видані після її набуття чинності. Перелік корисних копалин, визначений угодою, може бути розширений у майбутньому, але лише за взаємною згодою сторін.

Нова угода між Україною та США не поширюється на видобуток та доходи від інших корисних копалин, окрім зазначених. Також вона не стосується надходжень від української інфраструктури, хоча спочатку Вашингтон пропонував ширші умови.

За угодою, Україна інвестуватиме у спільний фонд кошти від продажу ліцензій та рентних платежів за видобуток певних ресурсів. Однак країна зберігає право добровільно поповнювати фонд додатковими сумами. Основний внесок Сполучених Штатів полягатиме у нових поставках озброєння для Збройних Сил України.

«Якщо (уряд США, — Ред.) надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги», — зазначено в угоді.

Водночас деякі положення, озвучені прем’єр-міністром України, наразі не знайшли відображення у тексті підписаної угоди. Зокрема, документ не містить згадок про принципи управління спільним фондом та про зобов’язання США щодо не вилучення коштів з фонду протягом десятирічного періоду, а реінвестування 100% коштів у відбудову України.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати підписали угоду, щодо видобутку корисних копалин. Пізніше в РНБО роз’яснили важливість цієї угоди.

За словами президента Володимира Зеленського, з документа було виключено всі положення, які не відповідали українському законодавству.

Як відомо, напередодні підписання рамкової угоди між Україною та США виникли непередбачені складнощі.