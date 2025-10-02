Виділення Україні 140 млрд євро з доходів активів РФ: переговори у ЄС провалилися

ЄС не зміг узгодити виділення Україні 140 млрд євро / © Associated Press

Реклама

Лідери країн Європейського Союзу не дійшли згоди щодо плану Єврокомісії надати Україні до 140 мільярдів євро у вигляді кредиту, забезпеченого доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Financial Times.

Під час неформального саміту ЄС у Копенгагені 1 жовтня Бельгія, на території якої зберігається левова частка активів у кліринговій системі Euroclear, відмовилася підтримати ініціативу.

Реклама

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що його країна не погодиться на схему без гарантій колективної відповідальності всіх країн ЄС у разі можливих юридичних наслідків.

Барт де Вевер назвав пропозицію ЄС щодо використання відсотків від російських активів «великою авантюрою», яка вимагає жорсткого розподілу ризиків між країнами Союзу. Він натякнув, що процес може бути тривалим, і запропонував ЄС шукати альтернативні джерела фінансування для Києва.

«Кожна країна повинна буде надати пропорційні гарантії на випадок, якщо це піде не так», — сказав він журналістам Bloomberg.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит у грошовому еквіваленті заморожених російських активів, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після своєї війни проти країни, вона втратить права на ці активи.

Реклама

Згідно з планом Єврокомісії, йшлося не про пряме вилучення заморожених активів, а про використання доходів від їхнього розміщення для надання Україні кредитів у 2026–2027 роках.

Як стверджував очільник оборонного комітету бундестагу Томас Рьовекамп в ексклюзивному інтерв’ю ТСН, Німеччина працює над використанням російських «заморожених» активів для закупівлі зброї для потреб України.