«Вигадали заднім числом»: дипломат США про головне виправдання війни від Кремля

Путін / © Getty Images

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Росія не демонструє готовності до реальних переговорів щодо завершення війни, а її аргументи про так звані «першопричини» конфлікту є надуманими та нереалістичними.

Таку думку висловив американський дипломат і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

«Головне питання, якщо ми говоримо про серйозні переговори з перспективою досягнення справедливого, стійкого та довготривалого врегулювання, полягає в тому, чи зміниться переговорна позиція Росії. Судячи з того, що ми бачили протягом останніх шести-семи місяців, я вважаю, що Україна готова йти на певні, можливо навіть дуже болючі, кроки заради досягнення мирного врегулювання. Натомість ми не бачили подібної готовності з боку Росії», — зазначив Пайфер.

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За його словами, якщо Москва все ж буде готова до справжнього діалогу, тоді можна буде розглядати різні формати переговорного процесу.

Дипломат припустив, що це можуть бути прямі контакти між Україною та Росією, посередництво Туреччини, повернення США до більш активної ролі або ж посилення участі європейських держав.

Водночас, зауважив Пайфер, наразі Росія більше наполягає на виконанні власних умов, ніж шукає шляхи до компромісу.

Особливу увагу дипломат звернув на російські заяви про необхідність усунення так званих «першопричин війни».

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«Коли російська сторона говорить про врегулювання, вона постійно наголошує на необхідності усунути так звані першопричини війни. І саме в російському трактуванні цих „першопричин“ і полягає проблема. І, на мою думку, це є прикладом російських надмірних вимог», — сказав він.

Пайфер наголосив, що твердження Росії про те, що розширення НАТО стало однією з причин війни, не відповідає дійсності.

«Росія стверджує, що зміни в архітектурі європейської безпеки за останні тридцять років, насамперед розширення НАТО, стали однією з першопричин війни. На мою думку, це аргумент, який Росія вигадала заднім числом. Я не вважаю, що саме це має реальний стосунок до причин війни», — наголосив дипломат.

Він також назвав нереалістичними вимоги Москви щодо демонтажу військової інфраструктури НАТО, розміщеної після 1997 року в Польщі, країнах Балтії та інших державах Альянсу.

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Колишній посол нагадав, що після розширення НАТО Альянс не розміщував значних бойових сил на території нових членів аж до 2014 року.

«Ситуація змінилася після 2014 року, коли Росія незаконно анексувала Крим і розпочала бойові дії на Донбасі. Саме після цього ми побачили нарощування військової присутності НАТО, насамперед у країнах Балтії», — пояснив він.

Пайфер зазначив, що нині держави-члени НАТО розглядають Росію як потенційну загрозу не лише для України, а й для інших країн Європи.

«Тому я не бачу жодних шансів на те, що НАТО повернеться до моделі військової інфраструктури зразка 1997 року. Адже сьогодні існують побоювання, що російська загроза може стосуватися не лише України, а й держав-членів НАТО, зокрема Фінляндії, Польщі та країн Балтії. Тож якщо Росія висуває таку вимогу, то це вимога, на яку країни НАТО не погодяться», — резюмував Пайфер.

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Раніше повідомлялося, що Росія стикається з труднощами на фронті в Україні та дедалі більшим економічним тиском, тому може вдатися до нових способів ескалації, зокрема провокацій на території країн НАТО та спроб посилити свій політичний вплив у Європі.

Ми раніше інформували, що кремлівський диктатор Путін знову зробив чергові абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні.

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