Вихід РФ із Білорусі та Придністров’я: Каллас представила жорсткі вимоги ЄС щодо миру

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас підготувала стратегічний документ із переліком поступок, на які має піти Росія під час переговорів з Україною за посередництва США. Брюссель наполягає на виведенні військ не лише з України, а й з Білорусі та Придністров’я.

Про це повідомив європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Каллас розповсюдила серед країн-членів документ, з яким ознайомилися журналісти. У ньому викладено перелік кроків, на які, на думку Брюсселя, має піти Росія під час дипломатичних перемовин з Україною за посередництва США.

Серед ключових вимог:

зменшення чисельності російських військ і їхнє виведення з територій сусідніх держав;

виплата репарацій;

демократичні зміни всередині Росії.

Водночас ані ЄС, ані окремі європейські країни поки не беруть безпосередньої участі в переговорах, які тривають майже рік. Однак саме Брюссель забезпечує більшу частину допомоги Україні, а потенційний мирний план із 20 пунктів містить напрями відповідальності ЄС — зокрема можливе членство України до 2027 року. Європейські лідери неодноразово висловлювали невдоволення обмеженим політичним впливом у цих перемовинах.

Подробиці про документ ЄС

У документі під назвою «Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого й тривалого миру та безпеки континенту» зазначається, що стабільність неможлива «без участі ЄС за столом переговорів і без урахування його ключових інтересів».

Матеріал відображає жорстку позицію Брюсселя щодо Москви. Один із дипломатів ЄС назвав його фактично «відповіддю на максималістські вимоги Росії до України».

Інший європейський чиновник наголосив: «Досягнення миру — це не лише поступки України. Треба також говорити про те, що має зробити Росія».

У ЄС також обговорюють можливість призначення спеціального представника з питань Росії, однак щодо кандидатури та повноважень згоди поки немає.

Окремі положення документа можуть обговорити міністри закордонних справ під час зустрічі в Брюсселі 23 лютого.

Основні вимоги ЄС

Суверенітет і території

Євросоюз вимагає, щоб Росія:

поважала незалежність і територіальну цілісність держав;

не домагалася юридичного визнання окупованих українських територій;

погодилася на їхню демілітаризацію;

Якщо Україна погодиться обмежити чисельність своїх військ або відвести їх із певних районів, Росія має здійснити аналогічні кроки.

Безпека Європи

ЄС наполягає, щоб Москва припинила:

дезінформаційні кампанії;

диверсії та кібератаки;

порушення повітряного простору;

втручання у вибори в Європі та сусідніх країнах.

Також висунуто вимоги:

не розміщувати ядерну зброю в Білорусі;

припинити військову присутність у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії.

Міжнародне право та воєнні злочини

Євросоюз наполягає на:

відсутності амністії за воєнні злочини;

доступі міжнародних слідчих до місць можливих злочинів;

пріоритеті міжнародного права над внутрішнім законодавством РФ.

Репарації

У документі зазначено: Росія має компенсувати збитки Україні, європейським державам і компаніям, а також екологічну шкоду.

Наразі ЄС заморозив приблизно 210 млрд євро російських активів, але механізм їхньої повної конфіскації ще не погоджено. Водночас доходи від цих коштів уже передають Україні.

Внутрішня ситуація в Росії

Серед вимог:

проведення чесних виборів під міжнародним наглядом;

звільнення політичних ув’язнених;

повернення депортованих цивільних і дітей;

забезпечення свободи медіа;

скасування закону про «іноземних агентів»;

припинення переслідування інакодумців;

співпраця у розслідуванні загибелі опозиційних політиків Олексія Навального та Бориса Нємцова.

Нагадаємо, раніше у лютому Каллас заявила, що майбутня мирна угода має обмежувати чисельність російської армії та військові витрати РФ, а не українські сили, оскільки саме російська агресія є загрозою для Європи. Вона наголосила, що європейці висуватимуть власні умови росіянам, а не тиснутимуть на Україну, оскільки тривалий мир можливий лише за умови стримування мілітаризму Москви.

До слова, після тристоронньої зустрічі за участю України, Росії та США в Женеві 17-18 лютого президент Володимир Зеленський сподівається провести новий раунд переговорів цього ж місяця. Він наполягає на обов’язковій участі європейських лідерів (Франції, Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії). Підбиваючи підсумки зустрічі в Женеві, Зеленський зазначив, що хоча військові досягли прогресу в обговоренні моніторингу припинення вогню, політичні питання та підготовка зустрічі лідерів залишаються недопрацьованими.