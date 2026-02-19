- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 3 хв
Вихід РФ із Білорусі та Придністров’я: Каллас представила жорсткі вимоги ЄС щодо миру
Європа офіційно заявляє свої права на участь у мирних переговорах, висуваючи Кремлю жорсткі умови. Серед вимог — виведення військ не лише з України та демократичні зміни в самій Росії.
Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас підготувала стратегічний документ із переліком поступок, на які має піти Росія під час переговорів з Україною за посередництва США. Брюссель наполягає на виведенні військ не лише з України, а й з Білорусі та Придністров’я.
Про це повідомив європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Каллас розповсюдила серед країн-членів документ, з яким ознайомилися журналісти. У ньому викладено перелік кроків, на які, на думку Брюсселя, має піти Росія під час дипломатичних перемовин з Україною за посередництва США.
Серед ключових вимог:
зменшення чисельності російських військ і їхнє виведення з територій сусідніх держав;
виплата репарацій;
демократичні зміни всередині Росії.
Водночас ані ЄС, ані окремі європейські країни поки не беруть безпосередньої участі в переговорах, які тривають майже рік. Однак саме Брюссель забезпечує більшу частину допомоги Україні, а потенційний мирний план із 20 пунктів містить напрями відповідальності ЄС — зокрема можливе членство України до 2027 року. Європейські лідери неодноразово висловлювали невдоволення обмеженим політичним впливом у цих перемовинах.
Подробиці про документ ЄС
У документі під назвою «Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого й тривалого миру та безпеки континенту» зазначається, що стабільність неможлива «без участі ЄС за столом переговорів і без урахування його ключових інтересів».
Матеріал відображає жорстку позицію Брюсселя щодо Москви. Один із дипломатів ЄС назвав його фактично «відповіддю на максималістські вимоги Росії до України».
Інший європейський чиновник наголосив: «Досягнення миру — це не лише поступки України. Треба також говорити про те, що має зробити Росія».
У ЄС також обговорюють можливість призначення спеціального представника з питань Росії, однак щодо кандидатури та повноважень згоди поки немає.
Окремі положення документа можуть обговорити міністри закордонних справ під час зустрічі в Брюсселі 23 лютого.
Основні вимоги ЄС
Суверенітет і території
Євросоюз вимагає, щоб Росія:
поважала незалежність і територіальну цілісність держав;
не домагалася юридичного визнання окупованих українських територій;
погодилася на їхню демілітаризацію;
Якщо Україна погодиться обмежити чисельність своїх військ або відвести їх із певних районів, Росія має здійснити аналогічні кроки.
Безпека Європи
ЄС наполягає, щоб Москва припинила:
дезінформаційні кампанії;
диверсії та кібератаки;
порушення повітряного простору;
втручання у вибори в Європі та сусідніх країнах.
Також висунуто вимоги:
не розміщувати ядерну зброю в Білорусі;
припинити військову присутність у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії.
Міжнародне право та воєнні злочини
Євросоюз наполягає на:
відсутності амністії за воєнні злочини;
доступі міжнародних слідчих до місць можливих злочинів;
пріоритеті міжнародного права над внутрішнім законодавством РФ.
Репарації
У документі зазначено: Росія має компенсувати збитки Україні, європейським державам і компаніям, а також екологічну шкоду.
Наразі ЄС заморозив приблизно 210 млрд євро російських активів, але механізм їхньої повної конфіскації ще не погоджено. Водночас доходи від цих коштів уже передають Україні.
Внутрішня ситуація в Росії
Серед вимог:
проведення чесних виборів під міжнародним наглядом;
звільнення політичних ув’язнених;
повернення депортованих цивільних і дітей;
забезпечення свободи медіа;
скасування закону про «іноземних агентів»;
припинення переслідування інакодумців;
співпраця у розслідуванні загибелі опозиційних політиків Олексія Навального та Бориса Нємцова.
Нагадаємо, раніше у лютому Каллас заявила, що майбутня мирна угода має обмежувати чисельність російської армії та військові витрати РФ, а не українські сили, оскільки саме російська агресія є загрозою для Європи. Вона наголосила, що європейці висуватимуть власні умови росіянам, а не тиснутимуть на Україну, оскільки тривалий мир можливий лише за умови стримування мілітаризму Москви.
До слова, після тристоронньої зустрічі за участю України, Росії та США в Женеві 17-18 лютого президент Володимир Зеленський сподівається провести новий раунд переговорів цього ж місяця. Він наполягає на обов’язковій участі європейських лідерів (Франції, Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії). Підбиваючи підсумки зустрічі в Женеві, Зеленський зазначив, що хоча військові досягли прогресу в обговоренні моніторингу припинення вогню, політичні питання та підготовка зустрічі лідерів залишаються недопрацьованими.