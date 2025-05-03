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Вихід США з переговорів щодо війни: у Вашингтоні сказали, за ким вирішальне слово
В американському Держдепі наголошують, що подальші кроки США будуть залежати від прогресу або ж його відсутності в переговорах.
Рішення щодо можливого виходу Сполучених Штатів Америки з переговорів щодо України буде ухвалювати американський президент Дональд Трамп.
Про це заявила в соцмережі Х прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс.
“Якщо і коли це станеться, буде рішенням президента. Ми підштовхуємо обидві сторони до реального прогресу”, - наголосила вона.
Окрім того, Брюс прокоментувала свою заяву про можливий вихід Вашингтона з мирних переговорів. Мовляв, існує багато фейкових новин її коментарі.
“Ось правда: голова Держдепу Марко Рубіо заявив, якщо не буде прогресу в переговорах між Росією і Україною в напрямку конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад як посередника”, - заявила речниця Держдепу.
Як повідомлялося, Держдеп уточнив, що малося на увазі під їхньою заявою про вихід з переговорів. За словами речниці Темі Брюс, наразі ситуація не дійшла до такого рішення. Окрім того, гіпотетична відмова Вашингтона від посередництва не означатиме, що Штати відмовляються допомагати у врегулюванні.
Нагадаємо, раніше Теммі Брюс зробила заяву про те, що Штати виходять з переговорів України та РФ та більше не планують виконувати роль посередника. Нібито відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви, наголосила представниця Держдепу.