Вихід США з переговорів щодо війни: у Вашингтоні сказали, за ким вирішальне слово

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Рішення щодо можливого виходу Сполучених Штатів Америки з переговорів щодо України буде ухвалювати американський президент Дональд Трамп.

Про це заявила в соцмережі Х прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс.

“Якщо і коли це станеться, буде рішенням президента. Ми підштовхуємо обидві сторони до реального прогресу”, - наголосила вона.

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Окрім того, Брюс прокоментувала свою заяву про можливий вихід Вашингтона з мирних переговорів. Мовляв, існує багато фейкових новин її коментарі.

“Ось правда: голова Держдепу Марко Рубіо заявив, якщо не буде прогресу в переговорах між Росією і Україною в напрямку конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад як посередника”, - заявила речниця Держдепу.

Як повідомлялося, Держдеп уточнив, що малося на увазі під їхньою заявою про вихід з переговорів. За словами речниці Темі Брюс, наразі ситуація не дійшла до такого рішення. Окрім того, гіпотетична відмова Вашингтона від посередництва не означатиме, що Штати відмовляються допомагати у врегулюванні.

Нагадаємо, раніше Теммі Брюс зробила заяву про те, що Штати виходять з переговорів України та РФ та більше не планують виконувати роль посередника. Нібито відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви, наголосила представниця Держдепу.

Дата публікації 21:50, 02.05.25 Кількість переглядів 5 В України з'явилися козирі?! Що всередині угоди зі США про надра?