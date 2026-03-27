Вихід з Донбасу: у США прокоментували заяву Зеленського

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо офіційно заперечив інформацію про те, що американська сторона висуває Володимиру Зеленському вимогу вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Цю заяву передає Clash Report.

Коментуючи поширені у медіа припущення про тиск на Київ, посадовець зазначив:

«Це брехня. І я бачив, як він це казав. Прикро, що він це сказав, бо знає, що це неправда! Йому не це сказали», — заявив Рубіо.

Наразі американська адміністрація продовжує переговори з українським керівництвом у межах раніше визначеної стратегії партнерства.

Заява Зеленського щодо Донбасу — що відомо

Раніше Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа пропонує Україні вивести війська з частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Він наголосив, що вважає такий крок небезпечним, адже він створює серйозні ризики для безпеки України та Європи загалом.

У Кремлі заявили, що «позитивно сприйняли» слова президента України. Мовляв, «він нарешті все зрозумів».

Також ми писали, що Росія намагається змусити Україну залишити Донбас, використовуючи непрямий політичний тиск і можливі неофіційні домовленості з президентом США Дональдом Трампом.