Вихід з Донбасу: у США прокоментували заяву Зеленського
Держсекретар США Марко Рубіо спростував інформацію від Зеленського про нові умови надання гарантій безпеки Україні.
Державний секретар США Марко Рубіо офіційно заперечив інформацію про те, що американська сторона висуває Володимиру Зеленському вимогу вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.
Цю заяву передає Clash Report.
Коментуючи поширені у медіа припущення про тиск на Київ, посадовець зазначив:
«Це брехня. І я бачив, як він це казав. Прикро, що він це сказав, бо знає, що це неправда! Йому не це сказали», — заявив Рубіо.
Наразі американська адміністрація продовжує переговори з українським керівництвом у межах раніше визначеної стратегії партнерства.
Заява Зеленського щодо Донбасу — що відомо
Раніше Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа пропонує Україні вивести війська з частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Він наголосив, що вважає такий крок небезпечним, адже він створює серйозні ризики для безпеки України та Європи загалом.
У Кремлі заявили, що «позитивно сприйняли» слова президента України. Мовляв, «він нарешті все зрозумів».
Також ми писали, що Росія намагається змусити Україну залишити Донбас, використовуючи непрямий політичний тиск і можливі неофіційні домовленості з президентом США Дональдом Трампом.