Викрадення інкасаторів в Угорщині: в уряді Орбана заявили про «нові докази»

За версією угорських слідчих, вилучені з інкасаторських машин «Ощадбанку» купюри ніколи не потрапляли до обігу.

Олена Капнік
Затримання інкасаторів в Угорщині. / © ТСН

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) оприлюднила «нові докази» у справі захоплення інкасаторських автомобілів з грошима та золотом українського «Ощадбанку».

Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

У своєму дописі прессекретар уряду Віктора Орбана вкотре заявив про нібито «відмивання грошей», а українських інкасаторів назвав «золотим конвоєм».

З його слів, начебто у броньованих автомобілях перевозилися «щойно надруковані євро та долари». Мовляв, купюри ніколи не потрапляли до обігу Ковач наголосив, що гроші «пов’язані з низкою банків, зокрема з українським Ощадбанком, а також з фінансовими установами Польщі та Гібралтару».

«Серед доказів є відео, на якому нібито показано колишнього генерал-майора української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією. Вантаж становив близько $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота, походження та призначення яких залишаються нез’ясованими», — заявив речник угорського уряду.

Ковач повідомив, що (NAV) «звернулася з проханням про міжнародне співробітництво та відкинула звинувачення у незаконних діях». Мовляв, усі всі слідчі дії були «задокументовані та проведені відповідно до закону».

Затримання інкасаторів в Угорщині

5 березня в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку». Вони здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком. Згодом угорська податкова служба заявила, що затримання українців здійснювалося «за підозрою у відмиванні коштів».

У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників, які мали тривалий досвід роботи у банку. Протягом всього періоду тримання під вартою вони перебували у кайданках, один з них між допитами отримав дві ін’єкції. Їх депортували з країни після того, як утримували у неналежних умовах 28 год.

Згодом стало відомо, що «Ощадбанк» повернув інкасаторські авто з Угорщини. Разом з технікою також повернули частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади. Втім, гроші та золото досі затримані.

