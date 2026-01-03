Викрадення Мадуро США: CNN про дії Трампа, які продемонстрували раптову рішучість і його необмежену силу

Дональд Трамп. / © Associated Press

Вночі у столиці Венесуели Каракас сталися вибухи. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що лідера країни Ніколаса Мадуро затримали і вивезли з країни — разом з дружиною.

Вияви неприборканої влади не бувають більш відвертими, ніж викрадення чинного президента з його столиці посеред ночі, йдеться у матеріалі CNN.

Видання зауважує, допис Трамп у Truth Social продемонстрував, що американський лідер може діяти рішуче, раптово та, можливо, безрозсудно, прагнучи досягти своїх цілей зовнішньої політики, незважаючи на прецеденти, наслідки чи міжнародне право.

«Операція з вивезення президента Венесуели та його дружини з їхнього ретельно охоронюваного місця в Каракасі для, ймовірно, зустрічі з американською судовою системою, справді відбувається за передбачуваною, хоча й екстремальною схемою для того, кого США називають втікачем, за чию голову призначено нагороду 50 млн доларів», — йдеться у статті.

Однак, акцентує CNN, винятком є те, що Мадуро — глава держави, чия країна є жертвою різних поточних політичних цілей США. Саме тому, про що б не йшлося в обвинувальних актах, це завжди буде відчуватися як політична операція.

Адміністрації Білого дому прагнули усунути лівоорієнтований, проте автократичний, а часом і жорстокий режим Венесуели — чи то для боротьби з наркоторгівлею, чи то заради нафти, чи то для регіонального об’єднання.

Саме другий термін Трампа, наголошується у статті, пропагував припинення ролі Мадуро як авторитетного лідера величезної регіональної мережі наркоторгівлі.

«Але вони зіткнулися з парадоксом, пропонуючи Мадуро просто усунутися від влади: він не міг бути одночасно авторитетним лідером і людиною, яка могла б піти зі своєї ролі за мить», — йдеться у статті.

Докази того, що Мадуро був на вершині регіонально мережі, також не були такими вагомими, як сподівався Білий дім. Хоч Венесуела дозволяла торгівлю наркотиками зі свого повітряного простору та берегів, а провідний світовий виробник кокаїну, Колумбія, розташований одразу за кордоном.

«Але картелі Мексики та Колумбії були більшими гравцями, проте, схоже, привертали менше уваги американських військових. Глибоко в основі цих дій лежать ширші амбіції Вашингтона щодо посилення контролю над своїм ближнім закордоном, що вони назвали оновленою доктриною Монро», — наголошує CNN.

Зазначається, що податлива Венесуела краща для ринків вуглеводнів США, але найголовніше — це місце, куди можуть повернутися мільйони венесуельців, які зараз шукають притулку в Штатах.

«Але наразі незрозуміло, що буде далі, чи є безпосередній наступник, готовий пережити такий самий ризик викрадення. Також залишається незрозумілим, чи це розпалює антиамериканську лють, чи сповіщає про дні святкування кінця диктатури, яка неправильно керувала економікою венесуельців і довела її до вільного падіння», — підсумується у статті.

Втім, відхід Мадуро — це перемога для Трампа, «але хаос чи крах після нього обернуться катастрофічними наслідками». План «що далі» важливіший за приголомшливу демонстрацію могутності США в небі над Каракасом рано вранці суботи, констатує CNN.

Нагадаємо, Трамп особисто заявив про вивезення лідера Мадуро Венесуели з країни. З його слів, США успішно здійснили широкомасштабний удар проти країни. Операцію він назвав чудовою.

Сенатор-республіканець штату Юта Майк Лі каже, що Мадуро затримали для суду в США. Начебто бойові дії, що сталися вночі, були спрямовані для захисту тих, хто виконував ордер на арешт.

Водночас у Венесуелі вимагають негайних доказів, що Мадуро та його дружина живі. Віцепрезидентка країни Делсі Родрігес вимагала негайних «доказів життя».