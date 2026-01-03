ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
844
Час на прочитання
3 хв

Викрадення Мадуро США: CNN про дії Трампа, які продемонстрували раптову рішучість і його необмежену силу

Видання наголошує, що операція із захоплення Мадуро стала демонстрацією абсолютної влади чинного президента США.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Вночі у столиці Венесуели Каракас сталися вибухи. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що лідера країни Ніколаса Мадуро затримали і вивезли з країни — разом з дружиною.

Вияви неприборканої влади не бувають більш відвертими, ніж викрадення чинного президента з його столиці посеред ночі, йдеться у матеріалі CNN.

Видання зауважує, допис Трамп у Truth Social продемонстрував, що американський лідер може діяти рішуче, раптово та, можливо, безрозсудно, прагнучи досягти своїх цілей зовнішньої політики, незважаючи на прецеденти, наслідки чи міжнародне право.

«Операція з вивезення президента Венесуели та його дружини з їхнього ретельно охоронюваного місця в Каракасі для, ймовірно, зустрічі з американською судовою системою, справді відбувається за передбачуваною, хоча й екстремальною схемою для того, кого США називають втікачем, за чию голову призначено нагороду 50 млн доларів», — йдеться у статті.

Однак, акцентує CNN, винятком є те, що Мадуро — глава держави, чия країна є жертвою різних поточних політичних цілей США. Саме тому, про що б не йшлося в обвинувальних актах, це завжди буде відчуватися як політична операція.

Адміністрації Білого дому прагнули усунути лівоорієнтований, проте автократичний, а часом і жорстокий режим Венесуели — чи то для боротьби з наркоторгівлею, чи то заради нафти, чи то для регіонального об’єднання.

Саме другий термін Трампа, наголошується у статті, пропагував припинення ролі Мадуро як авторитетного лідера величезної регіональної мережі наркоторгівлі.

«Але вони зіткнулися з парадоксом, пропонуючи Мадуро просто усунутися від влади: він не міг бути одночасно авторитетним лідером і людиною, яка могла б піти зі своєї ролі за мить», — йдеться у статті.

Докази того, що Мадуро був на вершині регіонально мережі, також не були такими вагомими, як сподівався Білий дім. Хоч Венесуела дозволяла торгівлю наркотиками зі свого повітряного простору та берегів, а провідний світовий виробник кокаїну, Колумбія, розташований одразу за кордоном.

«Але картелі Мексики та Колумбії були більшими гравцями, проте, схоже, привертали менше уваги американських військових. Глибоко в основі цих дій лежать ширші амбіції Вашингтона щодо посилення контролю над своїм ближнім закордоном, що вони назвали оновленою доктриною Монро», — наголошує CNN.

Зазначається, що податлива Венесуела краща для ринків вуглеводнів США, але найголовніше — це місце, куди можуть повернутися мільйони венесуельців, які зараз шукають притулку в Штатах.

«Але наразі незрозуміло, що буде далі, чи є безпосередній наступник, готовий пережити такий самий ризик викрадення. Також залишається незрозумілим, чи це розпалює антиамериканську лють, чи сповіщає про дні святкування кінця диктатури, яка неправильно керувала економікою венесуельців і довела її до вільного падіння», — підсумується у статті.

Втім, відхід Мадуро — це перемога для Трампа, «але хаос чи крах після нього обернуться катастрофічними наслідками». План «що далі» важливіший за приголомшливу демонстрацію могутності США в небі над Каракасом рано вранці суботи, констатує CNN.

Нагадаємо, Трамп особисто заявив про вивезення лідера Мадуро Венесуели з країни. З його слів, США успішно здійснили широкомасштабний удар проти країни. Операцію він назвав чудовою.

Сенатор-республіканець штату Юта Майк Лі каже, що Мадуро затримали для суду в США. Начебто бойові дії, що сталися вночі, були спрямовані для захисту тих, хто виконував ордер на арешт.

Водночас у Венесуелі вимагають негайних доказів, що Мадуро та його дружина живі. Віцепрезидентка країни Делсі Родрігес вимагала негайних «доказів життя».

Дата публікації
Кількість переглядів
844
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie