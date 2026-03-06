Викрадення століття у центрі Європи: всі деталі зухвалого захоплення українців в Угорщині

Віктор Орбан / © ТСН.ua

В Угорщині розгортається безпрецедентний дипломатичний скандал. У четвер, 5 березня, влада без пояснення причин затримала два автомобілі інкасаторської служби українського державного «Ощадбанку». Семеро громадян України, які супроводжували цінний вантаж, фактично опинилися в статусі заручників.

ТСН.ua зібрав усі подробиці резонансної події.

За офіційною інформацією «Ощадбанку», інкасатори здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українською фінансовою установою. Рейс виконувався згідно з усіма міжнародними правилами транспортування та чинними європейськими митними процедурами.

У затриманих автомобілях знаходилися значні активи:

40 мільйонів доларів США;

35 мільйонів євро;

9 кілограмів золота.

Як відреагувала Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із критикою дій Будапешта. У своїй заяві в соціальній мережі Х він наголосив, що дії угорських правоохоронців мають усі ознаки державного тероризму.

«Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників і викрала гроші. Якщо це та „сила“, про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм і рекет», — підкреслив очільник МЗС.

Керівництво «Ощадбанку» висунуло категоричну вимогу щодо негайного звільнення своїх співробітників, повернення майна та забезпечення безпечного повернення бригади інкасації до України. Банк перебуває у постійному контакті з правоохоронцями та дипломатами.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ вже направило офіційну ноту протесту уряду Угорщини. Крім того, найближчим часом Київ планує звернутися до керівництва Європейського Союзу із закликом дати чітку правову та політичну оцінку діям Будапешта, які грубо порушують міжнародні норми.

У МЗС також закликали українців утриматися від візитів до Угорщини. Дипломати попереджають про свавілля місцевої влади.

«У зв’язку з викраденням сімох громадян України та крадіжкою майна державного банку в Будапешті Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини в зв’язку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади», — вказано в повідомленні.

Своєю чергою, речник МЗС Георгій Тихий, зазначив, що станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила.

З офіційною заявою виступив і Національний банк України. В повідомленні також висувається вимога негайно звільнити українців.

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу», — йдеться у заяві.

Голова Нацбанку Андрій Пишний, коментуючи допис НБУ, додав: «реакція на незаконні дії буде!»

Куди ж поділись вкрадені гроші?

Як повідомили джерела ТСН у дипломатичних колах, машини українського державного банку було сховано на закритій території Антитерористичного центру Угорщини.

Йдеться про силову структуру, яка підпорядковується Міністерству внутрішніх справ країни.

А в офіційній заяві «Ощадбанку» йшлося про те, що інкасатори, яких затримали в Угорщині, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів країни. Водночас банк досі не отримав жодних повідомлень від угорської сторони.

«За офіційними даними, отриманими „Ощадом“, сім його співробітників, які супроводжували інкасаторські машини, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини», — йдеться у повідомленні.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення 2022-го перевезення іноземної валюти та банківських металів «відбувається виключно наземним шляхом».

Андрій Пишний додав, що його заступник Олексій Шабан разом із командою банку терміново вирушає до Будапешту для з’ясування обставин ситуації.

За словами Пишного, Нацбанк тримає ситуацію на контролі та паралельно готує звернення до міжнародних партнерів і регуляторів щодо дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та дій угорської сторони.

«Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку», — наголосив він.

Також національна поліція України вже відкрила кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і авто «Ощадбанку» на угорській території.

В чому українців звинувачує Угорщина?

Як повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на національну податкову та митну адміністрацію Угорщини, Будапешт звинувачує сімох викрадених українців у відмиванні коштів.

Угорці стверджують, що їх правоохоронці зупинили два автомобілі, що нібито перевозили значні суми готівки і проти затриманих було відкрито кримінальне провадження.

За інформацією медіа, в Угорщині заявили, що буцімто, серед затриманих може бути колишній генерал українських спецслужб, однак його ім’я наразі офіційно не розголошується.

Тим часом, речник угорського уряду Золтан Ковач у соціальній мережі Х заявив, що громадян України затримали у зв’язку з «перевезенням через Угорщину великих партій готівки та золота».

Угорський чиновник практично виставив представників українського банку «мафією». Він стверджує, що нібито «операцію курирував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом».

«На підставі цих висновків, всі семеро осіб будуть вислані з Угорщини», — додав Ковач.

Цікавою деталлю є той факт, що того ж дня, як викрали українців, прем’єр-міністр країни Віктор Орбан відвідав Антитерористичний центр Угорщини. Саме ця установа викрала українців. Проте, офіційно візит пояснили обговоренням загрози тероризму та необхідністю посилення контролю за пасажирським трафіком.

Чим же так Орбану «насолила» Україна?

До цього конфлікту, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на кредит обсягом 90 мільярдів євро для фінансування оборонних програм. За його словами, ці кошти необхідні, зокрема, для передоплати за майбутні поставки винищувачів.

Глава держави висловлював сподівання, що жоден із лідерів країн Європейський Союз не блокуватиме виділення фінансування. Водночас він натякнув на позицію прем’єр-міністра Угорщина Віктора Орбана, зауваживши, що у разі блокування передасть контакти такої людини українським військовим.

Зеленський також наголошував, що відсутність цього фінансування безпосередньо впливає на забезпечення Збройні сили України сучасним озброєнням.

Також Угорщина та Словаччина вимагали надати доступ до пошкодженого нафтопроводу «Дружба». У відповідь на це, Зеленський, наголосив на необхідності взаємоповаги між країнами та нагадав, що інфраструктуру зруйнувала Росія.

Ображений Орбан пригрозив силою відновити роботу нафтопроводу «Дружба» в Україні. Він зазначив, що для цього має «політичні та фінансові інструменти». Проте на цьому «лякалки» Угорщини не закінчились. За його словами, Будапешт може призупинити транзит важливих для України постачань, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу.

Крім того, угорський прем’єр заявляв, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу, стверджуючи, що це може становити загрозу для угорської економіки та фермерів. За його словами, Україна нібито не має технічних перешкод для відновлення роботи нафтопроводу.

А також, в уряді країни заявили про дедлайн на відновлення транзиту російської нафти через трубопровід і знову вимагають надати доступ інспекторам до станції «Броди». Києву висунули вимогу виконати умови Будапешта протягом трьох днів.