Викрасти Кадирова: глава Чечні шокований пропозицією Зеленського

Президент України Володимир Зеленський і глава Чечні Рамзан Кадиров / © ТСН.ua

Реклама

Президент України Володимир Зеленський припустив, що США могли б провести військову операцію з захоплення глави Чечні Рамзана Кадирова, щоб натиснути на президента держави-агресорки Володимира Путіна для припинення війни. Така пропозиція неабияк шокувала ставленника Кремля у Чечні.

Реакцію Кадирова цитують пропагандисти російського державного агентства ТАСС.

Голова Чечні серйозно поставився до можливості свого викрадення після проведеної американцями спецоперації у Венесуелі.

Реклама

У відповідь він спромігся лише заявити, що таке прохання до адміністрації президента США Дональда Трампа є «принизливим» для українського лідера.

Переляканий Кадиров назвав заклик до його захоплення спробою «зірвати мирне врегулювання» війни в Україні, яку Кремль веде вже майже четвертий рік за безпосередньої участі глави Чечні.

Раніше, висловлюючи в розмові з журналістами думку щодо можливості захоплення Рамзана Кадирова, президент Зеленський назвав поплічника Путіна «вбивцею».

«Ось приклад з Мадуро: провели [США] операцію, результат усі бачили. Швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з цим Кадировим, з цим убивцею. Може, тоді Путін побачить і задумається», — сказав український лідер.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно голова Чечні Рамзан Кадиров розповів, що РФ зараз невигідно припиняти бойові дії. Мовляв, мир можливий лише тоді, коли «Україна стане регіоном Росії».