Викриття угорської шпигунської мережі в Україні: як відреагував очільник МЗС Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

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Очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до обережності, але прямо не заперечує, що українські силовики нещодавно затримали угорських шпигунів на Закарпатті.

Угорського дипломата цитує видання 444.hu.

«Очевидно, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда. Антиугорська пропаганда, яка в багатьох випадках виявилася безпідставною», — заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто в інтерв’ю телеканалу ATV у відповідь на новину про те, що українська контррозвідка стверджує, що розкрила угорську військову шпигунську мережу на Закарпатті.

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Сіярто просить усіх «виявляти обережність щодо будь-яких новин, які містять подібну українську пропаганду». Він зазначив, що офіційної інформації від української сторони поки що не надходило.

«Щойно ми отримаємо будь-які подробиці чи офіційну інформацію, ми зможемо з цим розібратися, доти це слід класифікувати як пропаганду, до якої слід ставитися з обережністю», — додав Сіярто.

Нагадаємо, СБУ вперше в історії держави викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність на шкоду Україні.