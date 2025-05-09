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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Викриття угорської шпигунської мережі в Україні: як відреагував очільник МЗС Сіярто

Петер Сіярто закликає до обережності, але прямо не заперечує, що українці захопили угорських шпигунів на Закарпатті.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до обережності, але прямо не заперечує, що українські силовики нещодавно затримали угорських шпигунів на Закарпатті.

Угорського дипломата цитує видання 444.hu.

«Очевидно, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда. Антиугорська пропаганда, яка в багатьох випадках виявилася безпідставною», — заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто в інтерв’ю телеканалу ATV у відповідь на новину про те, що українська контррозвідка стверджує, що розкрила угорську військову шпигунську мережу на Закарпатті.

Сіярто просить усіх «виявляти обережність щодо будь-яких новин, які містять подібну українську пропаганду». Він зазначив, що офіційної інформації від української сторони поки що не надходило.

«Щойно ми отримаємо будь-які подробиці чи офіційну інформацію, ми зможемо з цим розібратися, доти це слід класифікувати як пропаганду, до якої слід ставитися з обережністю», — додав Сіярто.

Нагадаємо, СБУ вперше в історії держави викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність на шкоду Україні.

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