Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Станом на зараз пункт про проведення нових виборів в Україні більше не фігурує серед умов мирного врегулювання, які просувають Сполучені Штати.

Про це повідомляють європейські дипломати, на яких посилається ”Радіо Свобода”.

За словами співрозмовників, вимога про нові вибори була раніше озвучена як одна з можливих умов, однак пізніше вона “тихо зникла” з американських тез.

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Водночас дипломати застерігають, що Росія може продовжити наполягати на цій вимозі як на частині потенційної угоди.

Раніше ми писали, що Київ готує “план "Б” на випадок провалу мирного плану Сполучених Штатів.